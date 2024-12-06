文藝創意丨第十三屆香港視覺藝術教育節2024　重頭戲「視藝展」展出240多件中小幼學生作品

▲ 第13屆「香港視覺藝術教育節 2024」，將舉辦一連串活動及展覽，為學生及教師提供平台展示作品及交流教育心得。(有關機構提供)

香港美術教育協會(HKSEA)舉辦的第13屆「香港視覺藝術教育節 2024」，將舉辦一連串活動及展覽，為學生及教師提供平台展示作品及交流教育心得。當中重頭戲「視藝展」將於12月中舉行，展示近240多件中小幼學生視藝作品，期望活動能提升大眾對視覺藝術的關注，發掘更多創意藝術人才。

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「視藝展」將於12月18日至25日一連7天在香港大會堂低座展覽廳舉行，展出近 240 多件來自本地中小幼學生的視覺藝術作品，場內設有7個展區，包括第七屆葛量洪視覺藝術獎2023/24、第十屆創意學生獎勵計劃2023/24、STEAM設計教育實驗推廣計劃、「教藝兩全2024」學生集體創作展、第十五屆海峽兩岸少兒美術大展、「視覺藝術教師表揚計劃2024」藝術教育終身成就獎余寄撫老師作品展，以及第十三屆香港視覺藝術教育節2024 ——「懷舊香港親子工作坊」作品展。

今屆視覺藝術教育節增設「HKSEA藝術大使計劃」，藉以全方位培育對藝術行政、籌備展覽及展覽導賞有興趣的人士。計劃分為兩大部分，第一部分為理論課，其次為實習部分。活動報名反應踴躍，大會選出20名大使參與本計劃。藝術大使屆時亦會參與設計大會堂工作坊教材。

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今年「葛量洪視覺藝術獎」的得獎作品主題多樣，風格各具特色，充分展現了學生們的創意才華。展品包括嶄新的紙上塗鴉，展現了青春的活力與無限想像；精美的玻璃雕塑，透過光影的變化，詮釋了藝術與自然的和諧；獨特的電繪桌布，將數字藝術與日常生活巧妙結合；迷人的瓷盤壓克力作品，展現了傳統工藝與現代設計的完美融合；壓克力木板的創新表達，讓觀眾重新思考材料的可能性；還有互動光影裝置，邀請觀眾身臨其境，體驗藝術的魅力等不同風格作品。

至於小學及幼兒園組別的「創意學生獎勵計劃」得獎作品也別出心裁。有幼稚園學生以混合媒介創作出一幅生動的粵劇花旦藝術作品，展現了他們對傳統文化的熱愛與理解。亦有小學生的作品以細膩的筆觸捕捉了狂歡節的熱鬧與歡愉，展現出他們的觀察力和表現力。

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教育局一直推動學校發展STEM教育，當中「STEAM設計教育實驗推廣計劃」將本地具STEAM經驗的藝術家引入校園，讓中小幼教師與他們互動協作，發展學生的創意潛能和創作能力，為學校STEAM教育提供支援。

計劃自去年起推行，至今已完成教師培訓及學校STEAM教學實踐。踏入最後階段，由兩位聲音藝術家及一位具豐富環保物料創作經驗的導師，以及學校老師的帶領下，由四間來自不同中小幼學校的學生創作出一個STEAM展區。

場內設「創意書法及教學工作坊」，邀請資深書畫家潘子勳老師負責，期望透過分享書法概論及歷史，以及技巧示範讓參加者有機會體驗實踐，藉以推廣本地藝術與書法發展。

HKSEA設立「視覺藝術教師表揚計劃」，嘉許本港具抱負並且工作表現優秀的視覺藝術科教師。本年度的「藝術教育終身成就獎」由前香港書法愛好者協會會長余寄撫獲得，余老師生前創立「余寄梅發展書法基金」，亦於1993年舉辦首屆『余寄梅盃全港書法公開賽』，每兩年一屆的比賽，至今已舉辦逾三十年。他奉獻一生推廣書法藝術推動藝術，可謂實至名歸。

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