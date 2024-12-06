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垃圾屋｜日本女VTuber直播真實生活　恐怖垃圾屋曝光粉絲不跌反增

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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日本女Vtuber直播真實生活，恐怖垃圾屋曝光，粉絲不跌反增。

【直播／VTuber／垃圾屋】超誇張！日本一名VTuber日前以直播公開真實生活環境，驚見屋內堆滿垃圾及紙皮，電腦枱前的膠碗內更堆滿吸完的煙頭，環境極為惡劣。不料直播結束後，她的「垃圾屋」卻成為了熱門話題，令她的粉絲人數不跌反升，讓人感到極為驚訝。

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VTuber「Beamori Yurumo」（べあもり ゆるも）過去是某間VTuber經紀公司中的一員，在公司破產後便成為獨立主播，平日以可愛虛擬形象進行直播，偶爾亦會用現實生活出鏡。不少粉絲發現她的影片及照片中，背景總是非常凌亂，因此曾多次留言詢問，而Yurumo亦毫不避諱，於社交媒體中以「26歲單身女工作間」為題發佈垃圾屋相片，引起網民多次熱議。

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垃圾屋｜網民：難以想像！

直到近日她於一次直播中宣布，將會公開平日工作及生活的空間，而不少網民觀看直播後，發現她居住的地方僅電腦椅附近，有些許移動空間、其他位置垃圾堆積如山，而電腦枱前的膠碗內更堆滿吸完的煙頭，令不少人都直呼誇張：

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垃圾屋｜直播後粉絲不跌反增 引發網民成熱話

過去經營Vtube 4年多的Yurumo，過去粉絲人數大約為2.5萬人，平時直播大約數千人觀看，直到真實模樣直播放送後，瞬間於網上引發熱議，反而令她一夕爆紅，短短幾日訂閱人數已突破3萬人。對於這個奇怪現象，追蹤她的粉絲坦言，Yurumo的形象雖然骯髒邋遢，但相比其他VTuber刻意營造的完美形象，似乎更為真實，且容易接受。

資料來源：X@beamoriyurumo

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