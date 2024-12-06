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隱世上車盤｜斥300萬買入逾800呎無敵海景大宅　內地女讚好住遭網民2個原因嫌棄

家事百科

撰文： 王明芳

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

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一名內地女與丈夫斥資300萬買入逾800呎無敵海景大宅，大讚好住，卻遭網民2個原因嫌棄。

【上車盤/筍盤】香港樓市持續多年蟬聯「全球房價最高城市」頭三名，不少人為了上車花盡一生努力。內地一名港漂女卻透露，自己只花了300多萬元在香港買入一間超過800呎的單位，更擁有私人沙灘，是不少人的「夢想之家」。影片一出，卻遭到不少網友揶揄，「200%香港人都不會住這裡！」

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隱世上車盤｜港漂女買入大嶼山澄碧邨816呎單位

日前，一名專門探索香港房屋的小紅書博主以「香港隱世度假屋，99%香港本地人都不知道！」為題，發佈了一段影片。主持人在中環的街邊訪問了一位內地港漂女，並詢問對方在港的一個月房租多少，而對方指出自己花了300萬購買一間816呎單位，她更大方地准許主持人到訪家中。

看到此處，相信不少人會感到極之好奇為什麼可以不到4千元/呎在港購得一間屋，港漂女續指，購置的物業其實是位於大嶼山澄碧邨。此時，港漂女帶主持人先從中環坐船到長洲，然後再轉船入去澄碧邨。

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隱世上車盤｜夫妻於2017年起居澄碧邨

到達長洲後，由於駛入澄碧邨的船要約30分鐘後才開出，期間港漂女便帶主持人到處逛逛及閒聊。港漂女透露，在2013年認識丈夫，結婚後便定居在香港。其後，經奶奶的朋友介紹後，才得知大嶼山澄碧邨樓價一直低企，於是便花了300萬左右買了澄碧邨一個816呎單位，在2017開始便長居於此。

隱世上車盤｜澄碧邨物資欠奉 交通不便

港漂女也指出，居住在澄碧邨有很多不便之處，因為澄碧邨上是什麼也沒有，所有物資都需要在長洲購置。此外，由市區入到澄碧邨共需2小時才到達，而由長洲轉入澄碧邨的船隻亦非常少，好像如果錯失了30分鐘後的那班船，便需要等待2小時才有另一班船。儘管如此，港漂女對於居住在澄碧邨仍感到快樂無比，原因是其極優美的居住環境及低生活指數。

點擊圖片睇澄碧邨位置：

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隱世上車盤｜擁極大海景及私人沙灘

入到澄碧邨，由於港漂女的居所不方便公開，所以她得到鄰居的同意下，便讓主持人為鄰居的1,300呎房屋進行拍攝。從影片可見，整個裝潢以白色淺系的設計為主，房屋的空間極之寬敞，放了兩張梳化外，更有一個極大的開放式廚房，屋內更有健身室及桑拿房，在寸金尺土的香港來說，根本是極之奢侈的設備。

而當中最迷人、吸引之處，一定是於窗外的私人沙灘及無敵大海景，沙灘上更種植了幾棵樹，整體超有置身於馬爾代夫的感覺。而大露台上更有一張大吊床，可以讓人舒適地躺在上面看海景，消磨一整個下午，以上種種令主持人忍不住讚嘆其為「隱世度假屋」。

隱世上車盤｜在澄碧邨生活成本較低

此外，港漂女亦提到，生活在澄碧邨的成本亦較低，她與丈夫兩個人每個月只需1萬至1萬5千元便綽綽有餘。難怪在交通極之不方便的情況下，港漂女亦在此住了達7年之久，並稱此為「世外桃源」！

隱世上車盤｜網友指2大缺點不會居住

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影片一出，不少網友也大讚其環境真的非常優美，但是卻未必是港人的首選，「雖然說確實很好看，很舒服的環境，但極其不便的交通情況還是得慎重考慮，只能說比較適合退休人士。」、「便宜是有原因的，交通跟生活圈不方便」。

有人提出了當中更牽涉人生安全的問題，「誰真住這裡啊，三百萬住一個醫院、飯店、超市都沒有的海邊。」、「重點有意外就活不了，去醫院最少2小時」、「還有那人個邨治安不好，常常有人偷東西，殺條也特別重。」

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