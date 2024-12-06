洪心怡丨傳伍仲衡截糊簽洪心怡被飛出《中年好聲音3》　TVB回應傳聞提兩大重點

▲ 傳伍仲衡「激嬲方丈」被飛出《中年好聲音3》，TVB對傳聞作出回應。

【伍仲衡 / 洪心怡 / 中年好聲音3】伍仲衡一直擔任TVB皇牌節目《中年好聲音》的評判，不過近日有消息指，伍仲衡收到TVB通知即時被停任《中年好聲音3》評判。

有傳是因為伍仲衡在51歲生日會上，宣布與《校園好聲音-唱響中國》大學生歌唱比賽冠軍洪心怡簽約，但TVB一直有心簽洪心怡，於是伍仲衡「激嬲方丈」，被TVB「炒魷」。

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▲ 傳伍仲衡因為簽洪心怡而「激嬲方丈」，被TVB飛出《中年好聲音3》。

伍仲衡簽洪心怡丨TVB回應傳聞

對此，TVB助理總經理（企業傳訊）黃德慧在今日（12月6日）向傳媒作回應，表示：

對於近日關於伍仲衡與洪心怡之間的傳聞作出澄清：

1.本台認為嘉賓、藝人或歌手是否與本台簽約完全是個人的自由選擇，我們尊重每一位合作夥伴的職業決策，同時，本台一直遵循行業公認的規範和道德標準，在專業和成熟的框架下共同努力，加速推動香港樂壇的多元化發展。

2.關於節目《中年好聲音》評判狀況，本節目一貫邀請具有不同專業背景的音樂評審參與，以確保節目的專業性和公正性，選出真正具有才華的音樂人才。

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伍仲衡簽洪心怡丨曾為《香港小姐》表演

其實《校園好聲音 - 唱響中國》是由香港中文大學崇基學院、香港中文大學（深圳）、廈門大學合辦的大學生歌唱比賽，曾在TVB播出總決賽，結果由現年22歲的洪心怡奪得冠軍。

之後，洪心怡先後現身TVB音樂節目《J Music》及大騷《2024香港小姐競選總決賽》演出，企在葉蒨文旁和一班樂壇新秀合唱《瀟灑走一回》，可見被TVB睇好，似乎想捧她成為另一個炎明熹，可是卻想不到被伍仲衡截糊。

▲ 《中年好聲音3》

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