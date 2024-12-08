求職面試｜面試被問移動1根火柴成立算式「1+5=81」　限時1分鐘僅1人成功解答

▲ 面試被問移動1根火柴成立算式「1+5=81」，限時1分鐘僅1人成功解答。

【求職/見工面試題】面試遇上考試官的難題，大家會如何應對？內地有面試官在團體面試時，詢問「如何移動1根火柴,令1+5=81的算式成立」，其中一名求職者用3秒解答，成功獲取錄。

見工面試題｜如何移動1根火柴，讓1+5=81成立？

據內地媒體《螞蟻職場專欄》報導，中國某公司近日招聘銷售業務員，經過多輪面試後，最終只有3人進入最後一關。雖然面試官對3人的表現都非常滿意，但由於公司只聘請1人，因此決定考驗幾位的臨場反應，便詢問他們「如何移動1根火柴，讓1+5=81成立？」，並給予1分鐘時間思考。

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見工面試題｜僅1名求職者成功解答

第1位求職者歉對題目感到不滿，表示題目與工作毫無關係，因此拒絕回答。第二位求職者同樣對遙毫無關係的題目感到不解，直接說「我想貴公司不適合我」後便離場。

第3位求職者則回答，只要將8中間的那根火柴，移至5下面，將5變成6，然後把算式180度，便可得出「1+9=10」。面試官對他的回答相當滿意，又大讚他頭腦靈活，非常適合銷售的工作，當場錄取。

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見工面試題｜面試官：「兩木一條心」是甚麼字？

面試問題層出不窮，要即時解答實屬不易。Mommy也留意到近日網傳內地某公司的面試題目，「兩木一條心，是甚麼字？」有人回答「林」，但卻未獲面試官滿意，而第二位求職者則疑惑問道：「如果不是林的話，我想不到還有甚麼字了。」最後有另一位大學畢業生的回答讓他被當場取錄！

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