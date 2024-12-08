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求職面試｜面試被問移動1根火柴成立算式「1+5=81」　限時1分鐘僅1人成功解答

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撰文： Executive Mommy

發布時間： 2 小時前

最後更新： 1 小時前

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熱門 中山美穗 羅淑佩 超市大搜查 名校專區 破·地獄 靚媽精明眼 藥物百科 聖誕好去處 小學試題 會員有獎

面試被問移動1根火柴成立算式「1+5=81」，限時1分鐘僅1人成功解答。

【求職/見工面試題】面試遇上考試官的難題，大家會如何應對？內地有面試官在團體面試時，詢問「如何移動1根火柴,令1+5=81的算式成立」，其中一名求職者用3秒解答，成功獲取錄。

見工面試題｜如何移動1根火柴，讓1+5=81成立？

據內地媒體《螞蟻職場專欄》報導，中國某公司近日招聘銷售業務員，經過多輪面試後，最終只有3人進入最後一關。雖然面試官對3人的表現都非常滿意，但由於公司只聘請1人，因此決定考驗幾位的臨場反應，便詢問他們「如何移動1根火柴，讓1+5=81成立？」，並給予1分鐘時間思考。

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見工面試題｜僅1名求職者成功解答

第1位求職者歉對題目感到不滿，表示題目與工作毫無關係，因此拒絕回答。第二位求職者同樣對遙毫無關係的題目感到不解，直接說「我想貴公司不適合我」後便離場。

第3位求職者則回答，只要將8中間的那根火柴，移至5下面，將5變成6，然後把算式180度，便可得出「1+9=10」。面試官對他的回答相當滿意，又大讚他頭腦靈活，非常適合銷售的工作，當場錄取。

同場加映：見工令HR卻步的儀容或穿著

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見工面試題｜面試官：「兩木一條心」是甚麼字？

面試問題層出不窮，要即時解答實屬不易。Mommy也留意到近日網傳內地某公司的面試題目，「兩木一條心，是甚麼字？」有人回答「林」，但卻未獲面試官滿意，而第二位求職者則疑惑問道：「如果不是林的話，我想不到還有甚麼字了。」最後有另一位大學畢業生的回答讓他被當場取錄！

延伸閱讀：見工面試｜面試被問「兩木一條心」是甚麼字？　社會新人回答1字即獲取錄

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轉工時機｜把握轉工3大關鍵可加30%人工

一名任職獵頭公司的港男稱，根據多年經驗，發現一個現象「越忠誠嘅人，人工就越低」，定期轉工的人與在同一公司留守十多年的人相比，兩者薪金待遇可以差很多，他亦為此特意教路，兩個情況下轉工可增大加薪勝算。不少網民對港男的見解表示認同，因為這個世界就是這般現實，「你唔咬就比老細咬」。

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延伸閱讀：求職搵工｜獵頭公司揭低薪打工仔1個特徵　轉工學識3大關鍵可加30%人工【附寫CV教學】

更多【Executive Mommy】見工面試相關報道：

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