屋邨重建｜華富邨第3期提前約6年清拆 　彩虹邨重建計劃首期目標2029年4月清空

▲ 華富邨重建計劃第3期提前至2034年遷置。（資料圖片）

房委會昨公布，華富邨重建計劃第3期會提前約6年清拆，料華翠樓和華景樓租戶可於2034年第二季遷入新華富邨第1期。彩虹邨第1期則於昨起遷拆，目標2029年4月完成清空，約有52個月通知期。

房署消息人士表示，因應運輸及物流局和路政署昨向立法會鐵路事宜小組委員會確認南港島綫（西段），將由原有重型鐵路方案改為採用智慧綠色集體運輸系統，首期遷置的華安樓及華樂樓因配合原有重鐵方案而預留的土地，可提早釋放用作遷置資源。

房委會指，待華安樓及華樂樓租戶遷入接收屋邨華景街公營房屋後，將隨即清拆兩樓宇，並於現址動工建造新華富邨第1期；新安排料可讓華翠樓和華景樓的租戶提早約6年，於2034年第二季遷入華富邨第1期的新建接收大廈。

新安排下，重建後單位維持約1.2萬個，被問到為何騰出有關土地後，單位數目沒有增加，消息人士指，原本計劃在重鐵項目上興建單位，因此騰出空地只會影響項目時間表。消息人士又指，目前重建時間表已掌握得十分準確，未來會再研究是否有加快的空間。

彩虹邨商戶獲租金15倍特惠津貼

彩虹邨方面，房委會宣布昨起遷拆彩虹邨第1期，包括碧海樓、金碧樓和丹鳳樓，目標2029年4月完成清空，約有52個月通知期。房委會將重新安排樓宇的佈局，分3期把屋邨的界線後移，騰出部分用地配合政府進行道路改善工程，屆時或會縮減新彩虹邨的面積。其中第1期清拆後，可騰出彩虹交匯處的土地進行道路擴闊工程，增加行車線改善車流；亦可加建巴士停車灣，避免巴士佔用行車道等候上落客，改善彩虹交匯處的交通。

商戶方面，房委會計劃向合資格商戶發放特惠津貼，金額相當於正式公布清拆安排當日，租約上每月淨額租金的15倍；合資格商戶亦可參與特設投標，租用房委會轄下指定的空置商舖，或接收重建邨原址預留的新商業單位，中標者可獲免租3個月。每商戶只有一次特設招標機會，首期商戶只可選擇遷至新美東邨或其他屋邨商場，如希望搬回新彩虹邨，要待第一期重建落成。如商戶放棄特設投標，則可獲一筆過12.5萬元替代津貼。

消息人士又指，開始遷拆後，不會再與現有租戶續租；如租戶希望繼續經營，署方會按月向他們發出暫准租用證至其目標清空日期前2個月，其租金亦會凍結。

彩虹邨重建方案出爐以來，保育方案備受爭議，消息指未有定案，但強調知道彩虹牆是邨內一大特色，會重點考慮，料新屋邨設計需要2至3年進行。

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