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華富邨重建｜南港島線西段改用綠色集體運輸系統　第3期提前約6年清拆

社會

撰文： 吳穎嵛

發布時間： 2 小時前

最後更新： 49 分鐘前

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華富邨重建計劃第3期會提前約6年清拆。

房委會今日（6日）公布，華富邨重建計劃第3期會提前約6年清拆，料華翠樓和華景樓租戶可於2034年第二季遷入新華富邨第1期的新建接收大廈。

房署消息人士表示，因應運輸及物流局和路政署今早向立法會鐵路事宜小組委員會確認南港島線（西段）將由原有重型鐵路方案改為採用智慧綠色集體運輸系統，以提高項目的技術可行性及整體成本效益。原先華富邨華安樓及華樂樓因配合原有重鐵方案而預留的土地，可提早釋放用作遷置資源。

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在華安樓及華樂樓的租戶遷入接收屋邨華景街公營房屋項目後，房委會將隨即清拆華安樓及華樂樓，並於現址動工建造新華富邨第1期，用作華富邨重建計劃第3期華翠樓和華景樓租戶的遷置資源。

新安排料可讓華翠樓和華景樓的租戶於2034年第二季遷入新華富邨第1期的新建接收大廈，較原有安排提早約6年。

研為特色店舖提供特設招標安排

房委會強調，會繼續為新華富邨剩餘期數的發展計劃與各政府部門緊密協調，透過社區工作坊與街坊共議，積極研究為有特色及值得保留的商戶提供特設招標安排。

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