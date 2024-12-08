  • 17°C
香港時間：2024128日 (日) 10:12

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 中山美穗 羅淑佩 超市大搜查 名校專區 破·地獄 靚媽精明眼 藥物百科 聖誕好去處 小學試題 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

數學奇才｜18歲UC Berkeley數學尖子畢業生　變身高偵探拆穿名人真實高度

升學教育

撰文： TOPick教育組

發布時間： 1 小時前

分享：

分享：

熱門 中山美穗 羅淑佩 超市大搜查 名校專區 破·地獄 靚媽精明眼 藥物百科 聖誕好去處 小學試題 會員有獎

一名18歲柏克萊加州大學（UC Berkeley）的數學尖子畢業生，變身高偵探拆穿名人真實高度。

【數學奇才/柏克萊加州大學/富勒頓學院/畢業生】數學不僅是一門學科，更是一種揭示真相的工具。柏克萊加州大學（University of California, Berkeley，UC Berkeley）的畢業生Shane Fan化身為網絡「身高偵探」，憑藉其計算能力，成功拆穿了多位網紅的身高謊言！

最新影片︰

湊得輕鬆啲
老闆媽媽｜陳爽計劃送9歲兒子海外升學 最想仔女學好中文不怕捱苦

數學奇才｜化身網絡身高偵探

Shane Fan最近因化身網絡身高偵探爆紅，他利用相片中的背景實物、角度和距離，透過數據分析和計算，準確計算出片段主角的真實身高。例如ENHYPEN的NI-KI MV中，Shane成功識破了假監獄照，指出NI-KI的真實身高並非所見的6尺3吋。

又好像另一網紅，他會從片中記下主角身邊物件，然後搜尋物件的尺吋，逐一拆穿主角的真實高度。其中一段短片，Shane更飛抵紐約，到訪Pizza店量度盒子的尺吋，再計算網紅的身高，實在太瘋狂！

點擊圖片放大
+15
+14

數學奇才｜超猛學術背景

Shane不僅在外國爆紅，更被稱為「The Asian Guy Who Finds Your Height」之稱，成為許多用戶Tag的對象，大家都渴望他能幫助揭示不同人的真實身高。目前，他的Instagram已經吸引了120萬的追隨者。

Shane並不是泛泛之輩，他在16歲時已完成Fullerton College Associates Degree，隨後考入美國名校柏克萊加州大學，主修電腦科學，他擁有超強數學和分析能力，18歲時已順利完成畢業。

點擊圖片放大
+16
+15

更多相關內容︰

名人尖子｜宣萱孖古天樂林峯拍片晒流利英文　學霸畢業於QS全球排名第2大學

破‧地獄｜一代笑匠半工讀中大學士課程　許冠文對亡弟許冠英太嚴苛感遺憾

星級家庭｜任達華攜妻女赴英領終身成就獎　名下30多個物業贈愛女讀全美最貴大學

小學難題｜「最難」小三數學題考倒眾人　律師心算5秒即出答案

 

💯備戰考試季！立即下載免費試題👉🏻【中英數常識試題下載】

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

 

相關文章

小學難題｜「最難」小三數學題考倒眾人　律師心算5秒即出答案
17:22 2024/11/29
小學難題｜「最難」小三數學題考倒眾人　律師心算5秒即出答案
學霸記者︳TVB新晉記者超強學歷背景曝光　港大學霸畢業傳統中小學名校
14:11 2024/09/25
學霸記者︳TVB新晉記者超強學歷背景曝光　港大學霸畢業傳統中小學名校
學霸仔女︱過度活躍症細仔英國大學法律系畢業　單親媽龔慈恩3大育兒法教出兩學霸
10:50 2024/09/23
學霸仔女︱過度活躍症細仔英國大學法律系畢業　單親媽龔慈恩3大育兒法教出兩學霸
東張女神母校｜梁敏巧返母校樹仁大學感激栽培　難忘採訪垃圾屋憶良師教誨
16:00 2024/10/19
東張女神母校｜梁敏巧返母校樹仁大學感激栽培　難忘採訪垃圾屋憶良師教誨
低薪教授｜美國名大學UCLA教授控訴人工太低　月薪僅4.5萬無錢交租流落街頭
18:57 2024/10/15
低薪教授｜美國名大學UCLA教授控訴人工太低　月薪僅4.5萬無錢交租流落街頭
星二代學校｜李克勤17歲大仔罕晒慶生照撞樣劉翔　讀加拿大國際學校明年升大學
13:49 2024/10/24
星二代學校｜李克勤17歲大仔罕晒慶生照撞樣劉翔　讀加拿大國際學校明年升大學

你可能感興趣

小學難題｜「最難」小三數學題考倒眾人　律師心算5秒即出答案
17:22 2024/11/29
小學難題｜「最難」小三數學題考倒眾人　律師心算5秒即出答案
學霸記者︳TVB新晉記者超強學歷背景曝光　港大學霸畢業傳統中小學名校
14:11 2024/09/25
學霸記者︳TVB新晉記者超強學歷背景曝光　港大學霸畢業傳統中小學名校
學霸仔女︱過度活躍症細仔英國大學法律系畢業　單親媽龔慈恩3大育兒法教出兩學霸
10:50 2024/09/23
學霸仔女︱過度活躍症細仔英國大學法律系畢業　單親媽龔慈恩3大育兒法教出兩學霸
數學科 家庭教育 大學 網絡熱話 網紅

最高瀏覽

中山美穗妹妹︱中山美穗胞妹含淚見記者　中山忍哀傷：不知如何交代
中山美穗妹妹︱中山美穗胞妹含淚見記者　中山忍哀傷：不知如何交代
急症室最長等候時間（12月07日 時間16:05）
急症室最長等候時間（12月07日 時間16:05）
林明禎甩底丨林明禎臨時缺席《手機見鬼》首映　導演彭發嬲爆回應句句有骨
林明禎甩底丨林明禎臨時缺席《手機見鬼》首映　導演彭發嬲爆回應句句有骨
深圳13號線｜深圳灣口岸13號線通車在即　盤點9大沿線親子必去景點
深圳13號線｜深圳灣口岸13號線通車在即　盤點9大沿線親子必去景點
日本旅遊｜大灣區航空今首航香港往仙台 隨團直擊機上享用焗豬飯
日本旅遊｜大灣區航空今首航香港往仙台 隨團直擊機上享用焗豬飯