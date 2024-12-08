數學奇才｜18歲UC Berkeley數學尖子畢業生　變身高偵探拆穿名人真實高度

▲ 一名18歲柏克萊加州大學（UC Berkeley）的數學尖子畢業生，變身高偵探拆穿名人真實高度。

【數學奇才/柏克萊加州大學/富勒頓學院/畢業生】數學不僅是一門學科，更是一種揭示真相的工具。柏克萊加州大學（University of California, Berkeley，UC Berkeley）的畢業生Shane Fan化身為網絡「身高偵探」，憑藉其計算能力，成功拆穿了多位網紅的身高謊言！

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數學奇才｜化身網絡身高偵探

Shane Fan最近因化身網絡身高偵探爆紅，他利用相片中的背景實物、角度和距離，透過數據分析和計算，準確計算出片段主角的真實身高。例如ENHYPEN的NI-KI MV中，Shane成功識破了假監獄照，指出NI-KI的真實身高並非所見的6尺3吋。

又好像另一網紅，他會從片中記下主角身邊物件，然後搜尋物件的尺吋，逐一拆穿主角的真實高度。其中一段短片，Shane更飛抵紐約，到訪Pizza店量度盒子的尺吋，再計算網紅的身高，實在太瘋狂！

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數學奇才｜超猛學術背景

Shane不僅在外國爆紅，更被稱為「The Asian Guy Who Finds Your Height」之稱，成為許多用戶Tag的對象，大家都渴望他能幫助揭示不同人的真實身高。目前，他的Instagram已經吸引了120萬的追隨者。

Shane並不是泛泛之輩，他在16歲時已完成Fullerton College Associates Degree，隨後考入美國名校柏克萊加州大學，主修電腦科學，他擁有超強數學和分析能力，18歲時已順利完成畢業。

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