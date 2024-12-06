聖誕美食2024｜擁維港靚景Paper Moon聖誕餐早鳥價　Olé環境古典浪漫享受原汁原味西班牙菜

▲ 聖誕節快到，各不同類型的餐廳推出極吸引的聖誕大餐，有些更有早鳥優惠價！

聖誕節快到，ToPick小編為大家搜羅了一系列、不同類型美食的聖誕大餐，有些更有早鳥優惠價，合心水的要盡快訂位，與親朋好友一起過佳節！

最新影片推介︰

1. Olé

客人在西班牙餐廳Olé可以品嚐到豐富而且多樣性的西班牙菜式，三款節慶菜單包括: 8道西班牙菜節慶brunch、7道西班牙菜聖誕晚市菜單及7道西班牙菜除夕夜晚市菜單。

8道菜西班牙節慶Brunch

餐廳將依次呈上5款正宗的西班牙前菜，包括：西班牙風乾火腿配番茄蓉麵包、酥炸小青椒配Romesco醬、蒜蓉欖油海蝦、香煎扇貝伴松露油和紅酒甜薯慢煮西班牙黑毛豬面頰等。

還有每日精選西班牙Paella飯，例如有傳統海鮮Paella、傳統雞肉Paella等。每位食客還可以從6款主菜中選擇1道，包括有塞哥維亞式烤乳豬、地中海風味八爪魚配蕃茄醬等等。

最後，還有4款西班牙特色甜點供賓客選擇，包括有西班牙小油條伴朱古力醬、香橙火焰焦糖燉蛋等等。每位$588，另收加一服務費。

▲ 水晶藍蝦拼蜘蛛蟹沙律。

7道西班牙菜聖誕晚市菜單

5款前菜包括：48個月伊比利亞黑毛豬火腿、巴斯克蜘蛛蟹、蒜蓉橄欖油海蝦、龍蝦肉蝦肉釀甜椒及安達盧西亞式醃製伊比利亞豬肉串。

隨後可以在4款主菜中每人選擇1款，菜式包括有招牌龍蝦海鮮Paella燉飯、香煎Amadai魚配Carabinero蔬菜濃湯、塞哥維亞式烤乳豬及紅酒煮牛面頰伴綠蘆筍。

最後，甜品方面，每位食客可以選擇西班牙油條伴朱古力醬或香橙火焰焦糖燉蛋。吃過甜品後，餐廳會再為每位客人免費奉上西班牙人聖誕傳統必備的小吃西班牙牛軋糖（Turrones）。每位$880，最少2位起、另收加一服務費。

7道菜西班牙菜除夕夜晚市菜單

餐廳會按人數首先奉上5款前菜，包括有60個月伊比利亞黑毛豬火腿、蒜蓉橄欖油海蝦、蜘蛛蟹拼水晶藍蝦配蒜蓉多士、野雞菇菌松露炸丸及慢燉伊比利亞黑毛豬面頰伴甜薯蓉。

4款主菜選擇（選一）包括有西班牙紅蝦海膽Paella燉飯、地中海風味八爪魚配Romesco醬、塞哥維亞式烤乳豬及西班牙Rubia Gallega牛柳伴鵝肝及羊肚菌。

而最後甜品就有2款選擇，包括有：朱古力軟心蛋糕配紅莓及雲呢拿雪糕及巴斯克芝士蛋糕配野莓、榲桲及砵酒汁。最後還會有西班牙除夕夜傳統的幸運葡萄及西班牙汽酒作結。每位$980，最少2位起、另收加一服務費。

2. Casa Lisboa

葡萄牙餐廳 Casa Lisboa Gastronomia Portuguesa葡萄牙籍主廚Chef Rodolfo Vicente 精挑細選一系列豐富的新鮮食材，設計出三款節慶菜。

7道葡萄牙菜節慶brunch

5款葡萄牙地道前菜，分別有紅蝦他他、蒜蓉欖油八爪魚、薯絲炒馬介休、龍蝦海鮮濃湯和伊比利亞黑毛豬肋肉。每位客人亦可以從8款主菜中選擇一款，其中包括葡萄牙紅蝦蜘蛛蟹肉海鮮飯、招牌葡式烤乳豬等。

最後還有四款葡萄牙特色甜品可供選擇，包括木糠布丁、菠蘿片包雲呢拿雪糕、迷你葡撻配紅莓雪葩及香橙布甸配櫻桃醬及銀杏酒。每位$498，另設有兒童菜單（4-9歲）$298，另收加一服務費。

7道葡萄牙菜聖誕晚市菜單

5款前菜包括紅蝦他他配牛油果、青蘋果和木蜜瓜、慢煮砵酒豬面頰拌菠菜蓉、炸馬介休球、野菌鴨肉和蒜蓉八爪魚伴冷橄欖油和青酒。5款主菜中每人選擇一款，菜式包括有葡萄牙紅蝦蟹肉海鮮飯、鹽焗葡萄牙馬介休配香烤薯仔等。

最後，每位食客可以選擇品嚐迷你葡撻配紅莓雪葩、傳統砵酒煮梨或香橙布甸配櫻桃醬及銀杏酒。每位$788，最少2位起、另收加一服務費。

▲ Casa Lisboa的脆皮烤乳豬。

7道葡萄牙菜除夕夜晚市菜單

5款前菜包括有36個月伊比利亞火腿、香煎大西洋紅蝦配青檸芫荽醬、香煎鵝肝配甜包多士、烤帶子煙肉沙律配Moscatel甜酒柑橘汁及皇家鵪鶉伴菠菜煙肉。

5選一主菜包括有葡式龍蝦海鮮飯、鹽焗馬介休配香烤薯仔、葡式烤乳豬、燒八爪魚伴焗薯、菠菜醬及蒜味辣粉、馬介休伴撞紅花鷹嘴豆泥、煙燻辣椒及油封蛋及澳洲和牛西冷配黑松露汁。

甜品則有3款選擇，包括有迷你葡撻配紅莓雪葩、甜酒煮梨伴莓果和士多啤梨雪糕及黑朱古力蛋糕配櫻桃醬和榛子。每位$880，最少2位起、另收加一服務費。

3. Paper Moon

坐擁璀璨維港景致的Paper Moon向來是節慶的首選場地，五道菜聖誕晚宴（Cheerful Christmas Set Dinner）先為客人奉上迎賓小食櫻桃果醬鵝肝慕絲伴多士，緊接著有清新怡人的西班牙吞拿魚薄片伴柑橘沙律、味道濃郁的野豬肉意大利雲吞，還有兩款主菜：香烤多寶魚柳伴龍蝦蛋黃汁和慢煮意大利小牛柳伴雞油菌，以及傳統意大利甜品聖誕麵包伴南瓜慕絲，讓味蕾沉醉在極致美味之中。聖誕晚宴於12月24及25日供應，每位$1,388，於12月10日或之前訂座及預付訂金，可享早鳥優惠價每位$1,188。

▲ Paper Moon 聖誕菜式。

4. 權八

今個聖誕，權八行政總廚梁偉強 （Tony） 特別設計了八道菜的節日晚宴，由前菜伊比利亞火腿蜜瓜沙律、刺身三點、燒物甘鯛立鱗燒，以至一品料理大分和牛椎茸卷及鍋物溫野菜華味鳥雞肉豆乳鍋應有盡有。節日晚宴於12月24至26日、31日及1月1日供應，每位$1,280，更可以優惠價享用指定清酒。

5. 赤の匠

赤の匠鐵板燒主廚莊偉昌網羅不同上乘食材入饌，以熱氣騰騰的璀璨佳節鐵板燒晚宴為佳節增添暖意。先以牛肉八幡卷、白梅貝等四款前菜喚醒味蕾，再品嚐在鐵板上即席製作的料理，包括：南非鮑魚伴鮑魚肝醬、龍蝦蘆筍卷伴龍蝦汁白布烏冬、日本和牛香蔥薄燒、香草三黃雞伴香蒜炒飯、乾果吐司伴雜果乳酪雪葩等。

另一邊廂，壽司主廚呂宇鋒亦嚴選了時令漁獲，打造了佳節壽司廚師發辦晚宴，包括松葉蟹牛油果他他伴檸檬蛋黃醬、秋刀魚磯邊卷、香箱蟹伴蝦膏味噌，深海池魚、赤貝、吞拿魚腩、鰤魚等七款手握壽司，最後以甜品自家製雪花酥、草莓玉子蛋卷作結。

以上兩款晚宴於12月24至26日及31日供應，每位$1,880，特設買一送一優惠。

▲ 赤の匠佳節壽司廚師發辦晚宴。

6. Mango Tree

知名泰菜食府Mango Tree泰籍主廚Wongsrithat Yongyut （Johnny） 設計了五道菜的節日晚宴，包括：牛油香蒜焗帶子伴柚子沙律、冬蔭功、黃咖喱炒龍蝦、慢煮牛肋骨伴雜菜等，為佳節抹上異國情調。節日晚宴於12月20日至1月1日供應，每位$488。

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