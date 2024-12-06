街馬2024｜「香港街馬2024」特別交通安排　8日凌晨起區封路改道及停用車位

時間 封閉道路 改道措施

第一（甲）階段（凌晨1時至上午8時30分） 介乎民耀街與龍和道的耀星街東行線

介乎民耀街與博覽道東的龍和道東行線

介乎龍和道與博覽道東的博覽道東行線 沿民寶街、民祥街或民耀街往金鐘及灣仔北的車輛須改經康樂廣場、干諾道中及夏慤道

第一（乙）階段（凌晨1時至上午9時） 中環及灣仔繞道隧道東行線

介乎維園道與太古灣道的東區走廊東行線

東區海底隧道（九龍方向管道）

由興發街、民康街、東區海底隧道連接東區走廊東行的支路 沿干諾道中天橋往灣仔北及北角的車輛須改經民寶街、民耀街、康樂廣場、干諾道中、夏慤道、告士打道及維園道

沿民吉街往灣仔北及北角的車輛須改經干諾道中、夏慤道、告士打道及維園道；

龍和道東行道路重開後，沿龍和道東行往北角的車輛須改經鴻興道、鴻興道天橋及維園道

沿維園道或興發街經東區走廊往柴灣的車輛須改經歌頓道、電氣道、渣華道、英皇道、康山道、英皇道、筲箕灣道、太康街、太安街、愛勤道、愛賢街、愛禮街及東喜道往東區走廊東行

沿維園道或興發街經東區走廊往東區海底隧道（九龍方向）的車輛須改經歌頓道、電氣道、渣華道、英皇道、康山道天橋及康安街東行往東區走廊西行

沿民康街經東區走廊往柴灣的車輛須改經渣華道、英皇道、康山道、英皇道、筲箕灣道、太康街、太安街、愛勤道、愛賢街、愛禮街及東喜道往東區走廊東行

沿民康街經東區走廊往東區海底隧道（九龍方向）的車輛須改經渣華道、英皇道、康山道天橋及康安街東行往東區走廊西行

沿東區海底隧道往東區的車輛須改經東區走廊西行、民康街、渣華道及英皇道

第二（甲）階段（凌晨1時30分至下午12二時15分） 介乎觀塘道天橋與啟德隧道的啓福道西行線

所有連接啓福道西行的支路

啟德隧道西行線

介乎啟德隧道與新山道的東九龍走廊西行線

介乎東九龍走廊與土瓜灣道的新山道東行線。 沿觀塘道西行往啓祥道的車輛須改經勵業街及偉業街西行

沿觀塘道西行或偉業街西行往土瓜灣或尖沙咀的車輛須改經觀塘道、太子道東及馬頭涌道

沿偉業街西行經啓福道前往啓祥道東行的車輛須改經常悦道西行、宏光道北行及啓祥道東行

沿偉業街東行經啓福道往啓祥道東行的車輛須改經巧明街、鴻圖道西行、勵業街南行、偉業街西行、常悦道西行、宏光道北行及啓祥道東行

沿偉業街東行往土瓜灣或尖沙咀的車輛須改經勵業街北行、觀塘道、太子道東及馬頭涌道

沿觀塘繞道西行往啓祥道的車輛須改經宏照道、常悅道西行及宏光道北行

沿觀塘繞道西行往土瓜灣或尖沙咀的車輛須改經太子道東及馬頭涌道

沿啓祥道西行往土瓜灣的車輛須改經啓福道、宏光道北行、啓信道、啓成街及承啟道西行

沿啓祥道西行往尖沙咀的車輛須改經啓福道、宏光道北行、啓祥道東行、偉業街北行、觀塘道、太子道東、馬頭涌道、馬頭圍道及漆咸道北。

第二（乙）階段（凌晨1時30分至下午12時30分） 介乎觀塘繞道連接太子道東西行支路與偉發道北行連接觀塘繞道支路的觀塘繞道東行線

由太子道東東行連接觀塘繞道西行的支路

由太子道東東行、啓福道東行及宏照道南行連接觀塘繞道東行的支路 沿大老山隧道往觀塘及將軍澳的車輛須改經太子道東東行、觀塘道、偉業街及偉發道

沿太子道東東行往大老山隧道的車輛須改經太子道東東行及龍翔道西行

沿太子道東東行往觀塘及將軍澳的車輛須改經觀塘道、偉業街及偉發道

沿啓福道東行往觀塘及將軍澳的車輛須改經啓福道天橋、偉業街及偉發道

沿宏照道南行往觀塘及將軍澳的車輛須改經常怡道東行、常怡道天橋、牛頭角道、雅麗道、觀塘道及鯉魚門道

第二（丙）階段（凌晨1時30分至下午1時） 介乎常怡道與海濱道的祥業街

翠興街

介乎啓興道與駿業街的海濱道

介乎祥業街與啓興道的海濱道東行線

鴻業街

順業街

介乎海濱道與偉業街的勵業街

介乎海濱道與偉業街的巧明街 沿宏照道南行往觀塘的車輛須改經常怡道、常怡道天橋及牛頭角道

沿祥業街北行或啓興道往觀塘的車輛須改經宏照道、常怡道、常怡道天橋及牛頭角道

沿基業街或勵業街南行往九龍灣的車輛須改經偉業街西行及常怡道

第三（甲）階段（凌晨2時30分至上午10時15分） 介乎環保大道與將藍公路的環澳路西行線

介乎環澳路與藍田交匯處的將藍公路西行線

介乎寶邑路與將藍公路西行的將藍公路南行線 由日出康城或環保大道北行往九龍的車輛須改經環保大道北行、將軍澳隧道公路及將軍澳隧道

沿環保大道南行往九龍的車輛須改經環保大道南行、駿日街東行、駿昇街南行、迴旋處、駿昇街北行、駿日街西行、環保大道北行、將軍澳隧道公路及將軍澳隧道

沿寶邑路西行或翠嶺路東行往九龍的車輛須改經寶順路北行、將軍澳隧道公路及將軍澳隧道

沿寶順路南行往九龍的車輛須改經翠嶺路西行、景嶺路北行、寶順路北行、將軍澳隧道公路及將軍澳隧道

沿寶邑路西行往日出康城的車輛須改經翠嶺路西行、景嶺路北行、唐明街東行、寶康路南行、寶邑路東行及環保大道南行

沿翠嶺路東行或寶順路南行往日出康城的車輛須改經寶邑路東行及環保大道南行

第三（乙）階段（凌晨2時30分至中午12時） 介乎藍田交匯處與環澳路的將藍公路東行線

由茶果嶺道及東區海底隧道（九龍方向）連接將藍公路東行的支路

介乎將藍公路東行與寶邑路的將藍公路北行線

介乎翠善街露天停車場出入口與翠嶺路的翠善街北行線 翠善街露天停車場出入口以東的翠善街北行將改為雙程行車

沿翠善街露天停車場往翠嶺路的車輛須改經翠善街南行

沿茶果嶺道西行往將軍澳的車輛須改經油塘道、鯉魚門道西行、將軍澳道、將軍澳隧道及將軍澳隧道公路

沿東區海底隧道（九龍方向）往將軍澳的車輛須改經鯉魚門道西行、將軍澳道、將軍澳隧道及將軍澳隧道公路

沿翠嶺路東行或寶順路南行往日出康城的車輛須改經寶邑路東行及環保大道

沿寶邑路西行往日出康城的車輛須改經翠嶺路西行、景嶺路北行、唐明街東行、寶康路南行、寶邑路東行及環保大道南行

第三（丙）階段（凌晨2時30分至下午12時30分） 介乎偉業街與藍田交匯處的茶果嶺道 沿偉業街東行往油塘或將軍澳的車輛須改經偉發道北行及觀塘繞道

沿茶果嶺道南行往油塘或將軍澳的車輛須改經偉業街西行、偉發道北行及觀塘繞道

沿茶果嶺道西行往觀塘或麗港城的車輛須改經油塘道及鯉魚門道西行

於將藍公路西行道路重開後，沿將藍公路往觀塘或麗港城的車輛須改經茶果嶺道東行、油塘道及鯉魚門道西行 （長逾10米或以上的車輛將禁止駛入茶果嶺道以南的偉業街東行線）

第四階段（凌晨3時至下午12時15分） 介乎新山道與漆咸道北的東九龍走廊南行線

介乎土瓜灣道與東九龍走廊的新山道西行線 沿土瓜灣道南行或新碼頭街西行往漆咸道北的車輛須改經土瓜灣道、馬頭圍道、機利士北路及鶴園街

沿土瓜灣道北行往漆咸道北的車輛須右轉入新碼頭街後掉頭，經土瓜灣道南行、馬頭圍道、機利士北路及鶴園街往漆咸道北