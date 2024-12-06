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立法會︱財委會通過逾9億　供明年2月起綜援及公共福利金上調1.3%

政治

撰文： 區綽彥

發布時間： 1 小時前

最後更新： 6 分鐘前

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財委會通過逾9億，供明年2月起綜援及公共福利金上調。

立法會財務委員會今日以舉手形式，無反對下，通過9億2700萬，供明年2月1日起調整綜援計劃標準項目金額和公共福利金計劃津貼金額上調1.3%，如長者生活津貼每月4195元增至4250元。

周文港關注千億財赤下  可否加強審查減低整體開支

選委界議員周文港表示，現時千億財赤，長者生活津貼佔政府開支比例越來越多，22/23年度佔5.7%，今年度7.3%，實際金額兩年前是321億，今年是423億，增加了100億，人數增加了10萬人。他問及可否幫助真正有需要人士，加強審查，減低整體開支。

勞工及福利局副局長何啟明解釋，近幾年因為戰後嬰兒潮世代準備退休，多了退休長者。社會福利署副署長(行政)黃燕儀指，社署設有特別調查隊伍，除了面談，還會與相關部門核對資料。

立法會財務委員會今日通過9億2700萬，供明年2月1日起調整綜援計劃標準項目金額和公共福利金計劃津貼金額上調1.3%。（資料圖片）

洪雯促做好養老融資規劃

選委界議員洪雯說，香港進入高齡化社會，問及政府會否做好養老融資規劃，如設立基金，以投資滾存，研究成立養老保險等。何啟明指，銀髮經濟小組其中一個目標如何善用逆按揭、公共年金計劃，令長者退休支柱，可以可持續實現。

選委界議員吳傑莊關注行政費。勞工及福利局首席助理秘書長(福利)陳雅詠指，9億2700萬是派出去的金額，不包括行政成本，行政成本包括在一般部門營運開支內。

社署2013年起委託非政府機構，向身體健全的綜援申領人提供就業支援，認為成效有限。在明年9月計劃結束後，推出新的支援計劃取代，計劃明年起強制健全的綜援受助人參與無償工作。工聯會議員鄧家彪建議，與其安排一天無酬工作，政府自己這麼多外判工種，很多都是低技術工種，倒不如與營辦機構組成一些合作社，委託合作社，帶著一群綜援受助人第一個星期試工，合適的就長期上班，擺脫綜援網。

何啟明指，計劃目標是想的委託一些非牟利機構，幫助提供工作體驗，但會了解一下鄧家彪的建議，如合作社在政府中怎樣開。

鄧家彪指，過去社署委託福利機構就業支援KPI達不到標，但花了2億幾，關注新計劃成效和成本。

勞工及福利局首席助理秘書長(福利)陳雅詠指，新計劃運作較為精簡，預計成本低過之前。黃燕儀指，明年才進行委託招標程序，細節仍然籌劃當中，但製作服務說明書時，會設定服務指標，

勞工及福利局指，社援指數截至 2024年10月底的12個月移動平均數，較截至2023年10月底的12個月移動平均數累積上升 1.3%。因此，根據既定機制，建議由明年2月1日起，把綜援計劃標準項目金額和公共福利金計劃 (即高齡津貼、長者生活津貼和傷殘津貼 )津貼金額上調 1.3%。

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