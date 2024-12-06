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中山美穗離世丨中山美穗倒斃浴缸終年54歲　 疑似死因曝光

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 42 分鐘前

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【中山美穗／倒斃／死因】中山美穗今日（6日）被發現倒斃於東京澀谷區家中浴缸，終年54歲。儘管其死因尚未有定案，但當地傳媒就指，警方推測可能涉及2大方向。

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綜合日本傳媒報道，中山美穗於今天原本在大阪江舉行《Miho Nakayama ChristmasConcert 2024 in Billboard Live》演唱會，但官方宣布「因為健康狀況不佳」取消演出。由於她缺席原有的工作並失去聯絡，於是工作人員遂於中午時分親自往其家中尋人，結果發現她在浴缸內不醒人事，救援人員到場時，證實她已當場死亡。

中山美穗經理人公司亦已發文證實死訊，指12月6日旗下藝人中山美穗在家中死亡，事件雖然令公司人員感到悲痛，但仍然不得不將消息告知所有相關人員及支持者們。公司亦表示，目前中山美穗的死因等細節都仍在調查中。

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中山美穗離世丨疑似死因曝光

至於外界關注的死亡原因，據日本《富士電視台》報導，有調查人員透露中山美穗被發現時倒在充滿了熱水的浴缸內，因此懷疑中山美穗有可能是浸浴時因為溫度突然變化，導致身體出現「熱休克」，或是溺水身亡。據了解，中山美穗遺體表面沒有明顯外傷，現場也「沒有留下任何暗示自殺的字條或藥物」。

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中山美穗離世丨拆解熱休克

根據日本大阪府醫療健康部的資料，熱休克是常見的浴缸事故，常見於日本冬季 11 月至 3 月。當溫度突然變化導致血壓大幅波動，對身體帶來很大負擔，出現昏厥、心律不整等症狀時，就會發生熱休克。嚴重時可能導致死亡，即使沒有慢性疾病的健康人也可能發生熱休克。如果脫掉衣服突然跳入浴缸的熱水中，血壓會因突然的溫差而大幅波動，更容易出現熱休克。

浸浴注意事項：

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