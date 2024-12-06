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親子好去處｜將軍澳廣場再生塑膠雪花組4.5米聖誕裝飾　 設CoComelon見面會+遊戲贏禮品

親子好去處

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

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將軍澳廣場今個聖誕以環保藝術為主題，由即日起至2025年1月1日呈獻「塑雪聖誕樂園」，與本地建築設計團隊HIR Studio合作，以再生塑膠雪花組成最高達四米半的聖誕環保藝術裝置。

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場內特別設計三大聖誕遊戲，成功完成挑戰即可贏取立體聖誕造型胸針及NF種籽。活動期間亦設有聖誕工作坊，讓大家發揮創意製作環保聖誕掛飾及手鏈。聖誕老人會於聖誕節親臨現場，與大家合照慶祝佳節。12月29日壓軸活動「CoComelon JJ & Cody粉絲見面會」，以歡樂為2024年劃上完美句點！期間到將軍澳廣場消費，更可享豐富的聖誕積分消費賞。

遊戲三：「雪球大放送」 參加者進入大型透明圓形遊戲裝置內，於限時30秒內在隨風飛揚的氣球當中，徒手捕捉指定數量有雪花圖案的氣球，展開一場雪球捉迷藏。

將軍澳廣場準備了三大「塑雪聖誕遊戲」，參加者戴上特色遊戲聖誕帽，體驗三款有趣遊戲。每完成一個遊戲，即可獲得一張精靈貼紙，集齊三張貼紙，更可獲贈聖誕主題造型胸針一枚以及50 NF種籽，大家可以將貼紙及造型胸針自由配搭，創作獨一無二的聖誕帽。NF Touch會員可以300 NF Points換取活動名額一個，非會員亦可以HK$30購買活動名額一個。

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