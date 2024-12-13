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網絡熱話｜男子不懂游水「被分手」憤而投河　靠羽絨漂浮500米奇蹟保命

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 37 分鐘前

最後更新： 35 分鐘前

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內地一名男子男子「被分手」後跳河，結果靠羽絨外套在河面上漂浮500米奇蹟保命。

【羽絨／漂浮／消委會羽絨／揀羽絨】羽絨外套除了保暖外，竟還有妙用？北京一名男子近日因為「被分手」憤而投河，但就疑似因為穿著厚實的羽絨服得以保命，在河流上漂浮500米後成功獲救。

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網絡熱話｜男子投河奇蹟生還

據北京廣播電視台上周二（3日）報道，北京朝陽區一名男子因為被女友提分手，情緒激動下決定跳河。從閉路電視畫面可見，事主當時已經爬過橋欄，之後隨即放開雙手、飛身跳入河中。然而他跳河後並未下沉，反而是漂浮在河面上，最終沿著河道向下游漂流約500米之後被救上岸，並無大礙。

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網絡熱話｜靠羽絨漂浮保命

當地警方表示，事發時水流較急，而該名男子並不會游泳，但可能因為身穿羽絨服，濕水後有如大水泡般，讓他得以繼續漂浮，未致沒頂，形容是「羽絨服救了他一命」。

事件曝光後，不少網民留言關注羽絨服的質量，「羽絨服什麼牌子的？空氣隔絕做的挺好是不是挺保暖的」、「說明羽絨外套裡面是真羽絨」、「白毛浮綠水誠不欺我」；不過亦有不少人認為男子過於衝動，「好好愛自己就最重要，努力把自己變得更優秀」、「分手自殺的都太愚蠢了，不論男女分手不是世界末日」、「還好獲救了，這個事情應該能讓他清醒、成長了」。

更多相關報道：黑心羽絨｜內地肆虐「假羽絨」混入豬毛狗毛　醫生警告：恐致過敏呼吸衰竭【附消委會6招揀羽絨】

同場加映｜消委會教6招揀選羽絨

揀選羽絨衣，從內至外，都有學問，譬如從標籤所示的含絨量、蓬鬆度、充絨量等。消委會教6大要訣和羽絨冷知識，便可大致掌握如何選購一件保暖的羽絨衣。

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著羽絨4大安全隱患

天氣寒冷，不少人會選擇穿上羽絨外套保暖，但原來亦有可能帶來危險。內地應急管理部宣教中心就曾發文，講解穿著羽絨服的4大安全隱憂，部分情況下甚至有機會出現爆炸。

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資料來源：北京廣播電視台

更多相關內容：

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