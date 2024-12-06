  • 21°C
香港時間：2024126日 (五) 20:33

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 中山美穗 羅淑佩 超市大搜查 名校專區 破·地獄 靚媽精明眼 藥物百科 聖誕好去處 小學試題 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

日本機票優惠｜HK Express日本飛行套票優惠　2套來回機票$1600起包20kg行李

休閒消費

撰文： 沈佩珊

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

分享：

分享：

熱門 中山美穗 羅淑佩 超市大搜查 名校專區 破·地獄 靚媽精明眼 藥物百科 聖誕好去處 小學試題 會員有獎

HK Express日本飛行套票優惠，2套來回機票$1600起包20kg行李，涵蓋東京、大阪、福岡等航點。

【機票優惠/日本機票/UO】日本機票又有平！HK Express（香港快運）推出日本飛行套票，兩套來回日本機票低至$1600，平均每程只需$400，已包20kg行李及一件隨身物品，涵蓋9大熱門城市，包括東京、大阪、福岡，即睇優惠詳情！

最新影片：

TOPick一分鐘
記者直擊｜鴨寮街結業潮湧現吉舖　人流少受淘寶衝擊

HK Express日本機票2套$1600起

HK Express限時推出日本飛行套票優惠，預訂兩套來回機票，票價低至$1600，更包括一件20公斤寄艙行李及一件隨身物品，購票時可選擇Open-jaw，一次玩轉兩個城市，部分旺季日子都有優惠。

HK Express日本飛行套票優惠詳情

航點價錢低至預訂日期旅遊日期
組別1：仙台、靜岡、廣島組別1 + 組別2：港幣 1600即時至2024年12月10日（23:45）2024年12月26日至2025年10月26日
以下航點則適用於其指定旅遊日期：
仙台︰2025年1月17日至10月26日
組別2：名古屋、高松、沖繩組別1 + 組別3：港幣 1800
組別3：東京（羽田/ 成田）、大阪、福岡組別2 + 組別3：港幣 1800

是次優惠只適用於指定活動網站，並不適用於香港快運手機應用程式或微信小程序。

預訂日期：即時至2024年12月10日（23:45）
旅遊日期：2024年12月26日至2025年10月26日
預訂網站：HK Express網站

同場加映：日本LDK評測12款行李箱

日本雜誌《LDK》評測12款行李箱，比較8大指標，包括易用度、耐用性、防水度等，並根據綜合評分整理出推薦排名。點擊下圖瀏覽名單：

點擊圖片放大
+11
+10

更多旅行貼士報道：

HK Express行李｜告別UO行刑架？香港快運推新行李架直變橫防卡住　網民：終於變返正常

遊日注意｜女子遊日帶8盒甜品上機被攔　原來呢類手信不可放隨身行李：超多人中伏

日本城優惠｜日本城全線88折$237入手20吋行李箱　滿$120再送$10優惠劵

旅遊優惠｜永安旅遊一連3周大派優惠　酒店低至6折/機票激減$288/景點門票買一送一

遊日注意｜福岡機場上調旅客服務費　加價近2.6倍即睇生效日

💯備戰考試季！立即下載免費試題👉🏻【中英數常識試題下載】

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

遊日注意｜女子遊日帶8盒甜品上機被攔　原來呢類手信不可放隨身行李：超多人中伏
14:17 2024/12/02
遊日注意｜女子遊日帶8盒甜品上機被攔　原來呢類手信不可放隨身行李：超多人中伏
親子旅遊｜旅行搭飛機勿做3件事　空姐公開可怕後果：隨時損失慘重
14:37 2024/11/05
親子旅遊｜旅行搭飛機勿做3件事　空姐公開可怕後果：隨時損失慘重
親子旅遊｜資深空姐分享免費升商務艙招數　呢2類乘客最易被揀中
16:55 2024/11/04
親子旅遊｜資深空姐分享免費升商務艙招數　呢2類乘客最易被揀中
親子旅遊｜出遊行李箱勿用「3種顏色」　航空公司警告：易惹麻煩
08:00 2024/10/20
親子旅遊｜出遊行李箱勿用「3種顏色」　航空公司警告：易惹麻煩
親子旅遊｜搭UO帶BLACKPINK同款電動行李箱　內地女因1原因被罰5位數
16:18 2024/11/04
親子旅遊｜搭UO帶BLACKPINK同款電動行李箱　內地女因1原因被罰5位數
親子遊｜全球最佳行李運送機場排行榜出爐　日本3機場上榜關西機場憑1原因奪冠
16:39 2024/09/10
親子遊｜全球最佳行李運送機場排行榜出爐　日本3機場上榜關西機場憑1原因奪冠

你可能感興趣

遊日注意｜女子遊日帶8盒甜品上機被攔　原來呢類手信不可放隨身行李：超多人中伏
14:17 2024/12/02
遊日注意｜女子遊日帶8盒甜品上機被攔　原來呢類手信不可放隨身行李：超多人中伏
親子旅遊｜旅行搭飛機勿做3件事　空姐公開可怕後果：隨時損失慘重
14:37 2024/11/05
親子旅遊｜旅行搭飛機勿做3件事　空姐公開可怕後果：隨時損失慘重
親子旅遊｜資深空姐分享免費升商務艙招數　呢2類乘客最易被揀中
16:55 2024/11/04
親子旅遊｜資深空姐分享免費升商務艙招數　呢2類乘客最易被揀中
機票 日本 HK Express 東京 大阪 福岡 名古屋 仙台 廣島 沖繩

最高瀏覽

中山美穗逝世丨中山美穗驚傳離世　警發現陳屍家中浴缸終年54歲
中山美穗逝世丨中山美穗驚傳離世　警發現陳屍家中浴缸終年54歲
中山美穗離世︱中山美穗倒斃住所浴室中當場死亡　終年54歲遺下一子
中山美穗離世︱中山美穗倒斃住所浴室中當場死亡　終年54歲遺下一子
中山美穗離世丨日本女星中山美穗離世　終年54歲　生前曾發文放負：來回地獄又折返
中山美穗離世丨日本女星中山美穗離世　終年54歲　生前曾發文放負：來回地獄又折返
安全隱憂｜小學生帶針筒人形玩具回校超危險　家長極憂心誤將空針注入人體恐致命
安全隱憂｜小學生帶針筒人形玩具回校超危險　家長極憂心誤將空針注入人體恐致命
急症室最長等候時間（12月06日 時間16:05）
急症室最長等候時間（12月06日 時間16:05）