日本機票優惠｜HK Express日本飛行套票優惠　2套來回機票$1600起包20kg行李

▲ HK Express日本飛行套票優惠，2套來回機票$1600起包20kg行李，涵蓋東京、大阪、福岡等航點。

【機票優惠/日本機票/UO】日本機票又有平！HK Express（香港快運）推出日本飛行套票，兩套來回日本機票低至$1600，平均每程只需$400，已包20kg行李及一件隨身物品，涵蓋9大熱門城市，包括東京、大阪、福岡，即睇優惠詳情！

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HK Express日本機票2套$1600起

HK Express限時推出日本飛行套票優惠，預訂兩套來回機票，票價低至$1600，更包括一件20公斤寄艙行李及一件隨身物品，購票時可選擇Open-jaw，一次玩轉兩個城市，部分旺季日子都有優惠。

HK Express日本飛行套票優惠詳情

航點 價錢低至 預訂日期 旅遊日期 組別1：仙台、靜岡、廣島 組別1 + 組別2：港幣 1600 即時至2024年12月10日（23:45） 2024年12月26日至2025年10月26日

以下航點則適用於其指定旅遊日期：

仙台︰2025年1月17日至10月26日 組別2：名古屋、高松、沖繩 組別1 + 組別3：港幣 1800 組別3：東京（羽田/ 成田）、大阪、福岡 組別2 + 組別3：港幣 1800

是次優惠只適用於指定活動網站，並不適用於香港快運手機應用程式或微信小程序。

預訂日期：即時至2024年12月10日（23:45）

旅遊日期：2024年12月26日至2025年10月26日

預訂網站：HK Express網站

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