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學校動態｜高主教書院資訊日吸逾2千新生參加　多用AI平台增加學生自主學習力

升學教育

撰文： TOPick教育組

發布時間： 1 小時前

最後更新： 剛剛

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在活動中，學生大使全情投入，熱情接待每位來賓，展示了高主教書院卓越的校園質素。

高主教書院於11月30日舉行的新生資訊日，吸引了超過2,000名新生報名參加。是次活動爲家長提供了一個深入瞭解學校文化、課程及各項學生支援服務的良好機會。

在活動中，學生大使全情投入，熱情接待每位來賓，展示了高主教書院卓越的校園質素。他們不僅分享了自己的學習經歷，還爲家長和學生解答了各種疑問，充分體現了學校對學生全面發展的重視與關懷。

最新影片推介︰

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高主教書院副校長盧家盛表示，2024年香港中學文憑試（DSE）取得佳績，九成多畢業生獲得大學取錄。學校在教學策略上積極運用人工智能，旨在提升教學效果與學習體驗。透過智能化的學習平台，學生能根據自身的學習進度和需求，獲得量身定制的學習資源，這不僅增强了他們的自主學習能力，也提升了學習與教學的效能。

（學校提供相片）

高主教書院以全人發展爲辦學宗旨，致力于爲學生提供多元化的課外活動和支援服務。無論是興趣小組、社會服務或海外交流活動，學校都鼓勵學生全面發展，培養他們的領導能力和團隊精神。學校特別關注學生的心理健康與情感支持，提供溫暖和友善的校園環境，讓每位學生都能感受到被關愛和尊重。

不少家長在活動後表示對學校的讚賞，認爲高主教書院提供了良好的學習環境和豐富的課外活動，讓他們感受到學校對學生的關懷和支持。家長們對學生大使的熱情與專業印象深刻，認爲這樣的交流能够幫助他們更好地瞭解孩子的學校生活。

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