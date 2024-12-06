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日本旅遊｜藤子不二雄代表作角色限定主題cafe　12月12日澀谷開幕

親子好去處

撰文： 周美好

發布時間： 2 小時前

最後更新： 1 小時前

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藤子不二雄代表作角色限定主題cafe「哆啦A夢 F's Kitchen」，將於12月12日澀谷開幕。（相片來源：官網）

【日本親子遊/多啦A夢】日本漫畫家藤子不二雄創作的《多啦A夢》漫畫膾炙人口，但藤子老師自17歲出道以來，職業漫畫家的生涯長達46年，繪畫了超過5萬張原畫，創作出大約270部作品。

哆啦A夢豆沙包及奶凍1,880日圓 / 約97港元。（相片來源：官網）

本月中以他的名作《哆啦A夢》、《小超人帕門》、《奇天烈大百科》、《大耳鼠》及《叮噹貓》等角色間限定主題cafe「哆啦A夢 F's Kitchen」，將將於12月12日在澀谷RAYARD MIYASHITA PARK開幕，不但有以哆啦A夢、大耳鼠的喜愛的食物作為菜式靈感，當中更不乏大大個漫畫角色的嘜頭現身於食物中，粉絲一定極滿足。

點擊圖片放大
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主食餐單共9種，包括哆啦A夢夢幻燉牛肉，大耳鼠乾拌拉麵、迷你炒飯、大耳鼠包形中華料理，還有必成打卡度極高的小超人帕門棉花糖。
留意此餐廳必須先預約，而且限時用餐為85分鐘。

棉花糖加5層鬆餅1,680日圓/ 約86港元。（相片來源：官網）

哆啦A夢 F's Kitchen
地址：RAYARD MIYASHITA PARK South 2F（東京都澀谷區神宮前6-20-10）
營業時間：11am至9pm
期間限定：2024年12月12日至2026年1月18日
訂位網站

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