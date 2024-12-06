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親子好去處｜全港最大型Grade 10冬季卡展K11開鑼　逾80收藏家晒冷珍藏卡+數碼暴龍卡牌及手稿展

親子好去處

撰文： 任薏

發布時間： 14 小時前

最後更新： 2 小時前

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全港最大型Grade 10冬季卡展K11即日開鑼，逾80個收藏家「曬冷」 珍藏卡。

「GRADE 10亞洲巡迴卡展」繼5月首度於香港舉行後，再度回歸舉行「GRADE 10香港冬季卡展」！展覽由即日起至12月6日於K11 MUSEA舉行，逾80個參展商分享珍貴藏卡，更有數碼暴龍集換式卡牌及手稿的展覽！

由即日起至12月6日， K11 MUSEA 6樓Kunsthalle舉行「GRADE 10香港冬季卡展」。（相關機構提供）

GRADE 10香港冬季卡展｜匯集逾80參展商及收藏家

由即日起至12月6日，K11 MUSEA 6樓Kunsthalle舉行「GRADE 10香港冬季卡展」，雲集逾80個國際及本地參展商和收藏家，分享珍貴藏卡，其中有Pokémon、老夫子、籃球明星及海賊王等，場內也有出售盲抽卡包，大家可以盡情鑒賞珍藏品及交流心得。

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GRADE 10香港冬季卡展｜展出200張數碼暴龍珍藏卡+7張動畫手稿

適逢「數碼暴龍」25週年，場內亦舉行香港首個最多數碼暴龍集換式卡牌及手稿展覽，邀請了兩位收藏家為大家帶來「數碼暴龍」珍貴收藏，展出逾200張高度評級的珍藏卡及7張《數碼暴龍04: 無限地帶》 動畫親筆製作手稿！各位數碼暴龍迷切勿錯過！

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GRADE 10香港冬季卡展｜限量推出迪士尼《生蠔寶寶》香味卡牌

冬季卡展的另一亮點是推出迪士尼《生蠔寶寶》(Baby Oysters) 香味卡牌。曾作為東京迪士尼「最受喜愛角色」第二名的生蠔寶寶，GRADE 10會將推出3款共2千張的Disney Baby Oysters卡牌，每張卡牌均有海洋香氣，其中一款更是帶有燙金折射效果及獨立編號的稀有卡牌，僅有10張！

想取得《生蠔寶寶》卡牌大家，展覽每日首100名入場人士將獲贈一包（2張）「GRADE 10香港 - Disney Baby Oysters」珍藏卡包；隨後每天限量現場發售。

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GRADE 10香港冬季卡展｜5大精彩節目

除了各參展商及收藏家帶來的收藏卡牌及相關紀念品，「GRADE 10香港冬季卡展」亦會舉行5大精彩節目及環節！

1.「卡牌開箱」團拆派對

繼5月GRADE 10首創於現場進行團拆，炒熱全場氣氛！今季特別邀請著名Breakers於星期六及日的2個指定時間，即場進行運動卡開箱。每日二場團拆派對將開箱不同款式的籃球及足球卡！

2.「GRADE 10 Chat 」

「GRADE 10」每次都希望邀請業內資深龍頭、收藏家為大家分享，今季將有數碼暴龍卡牌收藏家Arif與大家分享其收藏之路，尋卡技巧、心得，與及有趣經歷和故事；而香港集換式卡牌遊戲專賣店HobbyX Store 的Lawrence則會與大家探討最近Pokemon Pocket手機遊戲的興起，分享從線下比賽到線上對戰的樂趣，以及對收藏實體卡牌的發展。

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3.「GRADE 10瘋狂拍賣會」 

卡牌款式、稀有度、保存時間長而狀態良好的卡牌一般可達數千至萬元價值，部份受歡迎款式甚至擁有超過百萬的價值！「GRADE 10香港冬季卡展」將會於星期六及日舉行藏卡拍賣會，每日將公開5張極具收藏意義的藏卡供現場人士競投！

4.「GRADE 10 限時Flash Sale」

「GRADE 10 限時Flash Sale」將精選多款集換式遊戲卡牌及運動卡牌，以優惠價開售，讓小朋友與初學者都能輕鬆探索卡牌世界，體驗卡牌遊戲、收藏卡牌的樂趣！

5. CGC Cards卡牌鑑定諮詢服務

除了於卡展期間接受卡牌鑑定和評級申請，大會指定評級贊助CGC Cards將於於每日下午2至4時提供免費鑑定諮詢服務，讓參加者更了解卡牌的鑑定及其價值。

Grade 10香港冬季卡展

日期 : 即日起至12月8日
 時間 : 中午12時 – 晚上9時 
地點 : 6/F Kunsthalle, K11 MUSEA 
門票 : 

  • 單日入場門票 
  • 成人 : $60 
  • 小童 : $30 (適用於4歲至11歲小童) 
  • 3歲以下小童: 免費

購票 :

  • 即場購票 (只接受現金或 PayMe) 
  • 網上購票（每張門票另加$5手續費）

5大節目時間
 

節目12月7日（星期六）12月8日（星期日）
「卡牌開箱」團拆派對

籃球球員卡團拆

  • 下午3時 著名Breaker Pong
  • 下午6時 香港咭會 - 軒軒

足球球員卡團拆

  • 下午3時 著名Breaker Jago
  • 下午 6時 著名Breaker Zac
    「GRADE 10 Chat」

    下午5時

    • 數碼暴龍卡牌收藏家Arif

    下午5時

    • 香港集換式卡牌遊戲專賣店Hobby X Store Lawrence
    「GRADE 10 限時Flash Sale」下午4時
    CGC Cards卡牌鑑定諮詢服務下午2至4時

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