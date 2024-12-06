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中山美穗逝世︱中山美穗所屬事務所發聲明　陳屍浴缸「可能死因」曝光

社會

撰文： 文體藝online

發布時間： 1 小時前

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中山美穗所屬事務所發聲明

【中山美穗逝世 / 中山美穗 / 日劇女王 / 情書】主演經典電影《情書》的日本女星中山美穗在今日（12月6日）被發現陳屍東京家中，終年54歲。

中山美穗原定在今日（12月6日）於大阪舉辦演唱會，但官方在今日下午2時許公布她身體不舒服，因此取消今天下午場及晚場活出。可是，結果卻傳來她離世的不幸消息。

中山美穗逝世丨中山美穗驚傳離世　警發現陳屍家中浴缸終年54歲

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中山美穗逝世︱將解剖調查死因

中山美穗所屬事務所發聲明證實此不幸死訊，表示對於突如其來的噩耗感到震驚、難過與愕然，並表示死因仍在確認，請傳媒不要騷擾其家人。

據搜查人員透露，當時美穗的家上鎖，因此估計並非謀殺，屋內沒遺書或留下藥物痕迹，身體也沒明顯外傷，推測不似自殺，而浴室也沒滑倒痕迹。

因此，有關方面初步推測，中山美穗的死因或與「熱休克」或「溺水」有關。據悉現場浴缸內充滿熱水，可能因劇烈的溫差變化引發熱休克，導致血壓波動過大，最終身體無法負荷而導致死亡，另有可能是在泡澡時溫差變化心管收縮休克暈倒不幸溺水，同時也未排除其他健康原因，其遺體將進行司法解剖調查死因。

中山美穗逝世︱星探發挖入行一生情路坎坷　中山美穗生前最後發文曝光

中山美穗離世︱中山美穗倒斃住所浴室中當場死亡　終年54歲遺下一子

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