持刀男｜赤膊男子持刀元朗山貝路徘徊　揮刀空砍嚇跑途人

▲ 赤膊男子持刀元朗山貝路徘徊，揮刀空砍嚇跑途人。

元朗驚現持刀男！日前（12月6日），有人在Facebook「突發事故」群組上傳影片，指當晚10時許有男子持刀徘徊於元朗山貝路一帶，其間多次揮刀空砍嚇跑途人，警方接報後到場將男子制服，該事件中未有人員受傷。

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持刀男｜男子持刀徘徊嚇跑途人

據畫面可見，男子赤膊著黑色短褲，右手持菜刀，左肩扛一根掛有一塊大黑布的長棍，似一面旗幟，於元朗山貝路一帶遊蕩，一邊揮刀亂舞，一邊揮動「黑旗」。

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影片中，持刀男子與警員對峙，他快步在前，2名警員緊跟其後，其中一名警員手持盾牌及警棍，不時橫向揮舞，似提醒附近途人小心避讓。此時，持刀男子突然加快腳步，途人見男子跑近，嚇得向反方向倉皇走避，兩名警員亦快步跟上，並分站於前後將其包圍，但未見警員將其制服，持刀男子仍在跑動，影片到此結束。

持刀男｜網民天橋偶遇持刀男

該帖下有網民上傳影片評論，指當晚10時30分於元朗西鐵站附近天橋遇見該持刀男子，男子靠右走下天橋，不時揮舞「黑旗」，又持刀對著空氣空砍，此時天橋上有一位擺攤賣餸的長者，及3名正在上天橋的途人與他迎面而行，途人見狀紛紛靠至最左側通行。

持刀男｜警員拔槍戒備噴胡椒水制服

警方表示，該持刀男子姓岑，34歲，患有精神分裂症多年，其後涉藏有攻擊性武器被捕。昨晚途人見狀後立即報警，警方接報後到達現場，多次向持刀男子發出警告，惟男子並未理會，其中一名警員拔槍戒備，另一名警員則發射3次胡椒水噴槍，最終將其制服。

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