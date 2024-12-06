牙科街症｜12.30起轉網上登記　抽籤取籌一半名額長者優先【附詳情】

▲ 口腔健康及牙科護理工作小組今日（6日）發表總結報告，包括宣布牙科街症登記網上化。（馮漢柱攝）

衞生署牙科街症服務將於本月30日起推出網上登記系統，讓市民毋須親身深宵排隊取籌。

衞生署今日（6日）公布詳情，凡經網上系統實名登記、經抽籤後成功取籌者，將獲發手機短訊（SMS）通知，可於指定時間到指定牙科診所接受服務，一半名額將優先分配給65歲或以上長者。署方會密切留意登記系統推出後的運作情況及成效。

口腔健康｜牙科街症年底轉網上登記 明年首季起青少年獲私營牙科服務200元資助

▲ 口腔健康及牙科護理工作小組今日（6日）發表總結報告。（馮漢柱攝）

牙科街症｜每日早上11時半前登記翌日街症 成功者獲SMS通知

衞生署表示，登記系統推出後，市民可在上午9時30分至11時30分登入系統，以登記指定牙科診所翌日的牙科街症服務。市民須以實名登記一次，系統會以電腦抽籤方式分配牙科街症名額，其中一半名額會優先分配給65歲或以上的長者。

成功獲分配名額的人士將獲發手機短訊通知，市民亦可於同日下午12時30分後登入系統查詢抽籤結果。

若抽籤後尚有餘額，登記系統會同時公布相關牙科診所的名單，市民可在同日下午2至5時，或於牙科街症服務當日早上7時45分至9時15分，致電服務熱線以先到先得方式預約，詳情將於登記系統網站公布。

牙科街症｜ 如有餘額 即日下午致電預約、先到先得

登記系統推出後，市民可透過「醫健通」流動應用程式登入衞生署牙科街症網上登記系統以使用服務。已登記「醫健通」的市民及其家人或照顧者亦可透過醫健通流動應用程式取覽相關到診紀錄。

為協助市民識別真偽，衞生署短訊只會以附有「#」號的「#DH-DENT GP」發送人名稱發出，相關短訊不會附有超連結。

署方表示，以網上登記系統取代市民親身到牙科診所排隊取籌，旨在優化服務流程，減省市民現場輪候的時間，進一步便利市民使用牙科街症服務。署方正製作短片介紹登記流程，並已安排網上簡介會向各地區康健中心、地區康健站及社區長者服務單位的職員介紹有關登記系統及流程。

任何人士如需協助使用登記系統，可於早上9時半至11時半的登記時間內，到擬登記牙科街症服務的診所、各地區康健中心或地區康健站尋求協助，診所及中心名單可按此查閱。

另因應登記系統推出，衞生署將於12月30日起停止牙科街症服務的初步登記安排。

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