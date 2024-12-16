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最強校慶片｜聖方濟各英文小學出動200師生共舞　航拍+AI製作70周年校慶片媲美電影

升學教育

撰文： 李綉珊

發布時間： 3 小時前

最後更新： 20 分鐘前

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聖方濟各英文小學70周年逾200師生舞出校園活力，航拍+AI製作媲美電影。 　

【聖方濟各英文小學/創校70周年/學校動態】聖方濟各英文小學為慶祝創校70周年，學校除了舉行一系列慶祝活動，還特別聯同舊生校友以航拍、AI製作一部媲美電影的紀錄短片。TOPick與製作團隊訪談，分享製作過程、校園生活點滴以及對母校的情感。

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聖方濟各小學70周年｜師生舊生聚首一堂

聖方濟各小學70周年之際，導演Tim Cheng與執行創作總監Sammy Lau攜手合作，為母校創作了一部充滿情感的紀錄短片。曾任廣告從業員專責創意部Tim，近10年轉型為導演，主力拍攝廣告和短片；而Sammy則在廣告行業擁有超過20年的經驗，現與合夥人創立了廣告創作公司Haplaboratory。他們二人同為聖方濟各英文小學舊生。

創作總監Sammy表示，這次巧合遇上聖方濟各小學的舊生，兼70周年紀念慶祝活動策劃Committee，一拍即合就為母校創作今次70周年紀念短片，並夥拍舊同事兼好友Tim一齊合作這次項目。

聖方濟各小學70周年｜主題圍繞「傳承」

這部短片的主題圍繞著「傳承」，呈現出不同年代校友與現屆師生共同參與的精神。經過與校長、老師及舊生會員多次開會磋商，最終確定為「擁抱過去、豐富現在、開創未來」（Embrace the past, Enrich the present, Embark the future），希望紀錄片帶出擁抱過去、豐富現在及開創未來的視覺效果！

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聖方濟各小學70周年｜百人共舞展現校園活力

拍攝團隊特別注重情感的傳遞，選擇了能夠勾起校友回憶的場景。Tim提到短片中融合了舞蹈元素，並使用了多種拍攝手法；而舞蹈部份，拍攝團隊從不同角度去捕捉過百人共舞，並用上航拍希望突顯師生跟學校環境的和諧共融。FPV鏡頭的使用增強了影片動感與活力，讓觀眾感受到師生們的自信與團結，讓整個舞蹈表演更具感染力，Tim作補充。

有部份鏡頭用上framing窺視，令出來效果更寫實自然。

Sammy表示短片分為3個部分，第一部分以慢動作呈現歷代畢業生的故事；第二部分則展示了學生和老師活潑的舞蹈；第三部分象徵著開創未來，伴隨著校鐘的響起，全體同學由靜止畫面再開始起動配合開心愉快步伐，再加上AI元素把未來的效果更顯突出！

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聖方濟各小學70周年｜炎熱天氣下拍攝 學生也不畏辛苦

整個拍攝過程約2天半，參與人數超過200人，包括舊生和現有師生。拍攝前，團隊安排了4四次排練，舞蹈總監由舊生Ian負責指導學生，並與老師和校長共同參與。Tim坦言排練過程中面臨不少挑戰，但真正拍攝當日，學生們展現出毅力和自信讓所有人感動不已。Tim形容︰

我見證小朋友潛在能力，拍攝時間正值六、七月盛夏，眼見他們不畏辛苦大汗淋漓，各人眼神堅定和自信，在鏡頭下他們熟練的舞步讓我感到喜出望外地。

聖方濟各小學70周年｜來一場集體回憶

短片約4多分鐘，通過輕快舞步和強勁音樂，呈現師生之間的互動。今次舞蹈總監Ian，現職舞蹈藝術家，曾獲Chanel邀請於知專設計學院fashion show作表演嘉賓，絶對是近年炙手可熱的舞者；而音樂創作則由另一位舊生、現職音樂創作人陳詠謙負責，片中上演了一幕父子攜手漫步校園的溫情片段，原來囝囝同為聖方濟各英文小學的學生。

Tim和Sammy都表示，這次拍攝經歷不僅讓他們感受到校友之間的深厚情誼，也讓他們更深入地了解學校歷史與文化。對於能夠為母校製作70周年短片，他們感到無比榮幸，整個過程不僅是一次拍攝，更是一次情感的交流與集體回憶。

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聖方濟各小學70周年｜學校全年只考試3次

聖方濟各英文小學（St. Francis of Assisi's English Primary School） 是位於深水埗區的一間私立全日小學，學費為$54,900（分十期繳交），學校面積約2,000平方米，屬於男女校。聖方濟各英文小學創立於1955年，學校的宗教背景是天主教，辦學團體為天主教香港教區。

課外活動以多元化為重點，包括資優教育抽離式課程、合唱團、男女童軍、美勞和手工藝班及各項運動興趣小組等等。

聖方濟各英文小學設一條龍中學，學校著重兩大範疇：資優教育和資訊科技教育。藉著兩大範疇的釐定，來進行課程改革，提供多元化的課外活動，以及提升學生對課外閱讀的興趣，以達致優質教育的最終目標。學校採用循環週授課模式，使各科目均能如期教授。學校教學語言是「中文及英文」，全年全科考試次數為3次，全年不設測驗。

聖方濟各英文小學名人明星校友，包括楊受成弟弟楊海成、香港電影監製、財務總監李恩霖、香港資深傳媒人陳志雲、香港作曲及填詞人于逸堯@人山人海、香港填詞人陳詠謙、香港男藝人崔建邦、王宗堯等。

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