  • 21°C
香港時間：2024126日 (五) 23:55

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 中山美穗 羅淑佩 超市大搜查 名校專區 破·地獄 靚媽精明眼 藥物百科 聖誕好去處 小學試題 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

危險玩具｜網上瘋傳空氣針筒玩具或令兒童受傷　海關促停售、勿讓兒童把玩

社會

發布時間： 3 小時前

最後更新： 25 分鐘前

分享：

分享：

熱門 中山美穗 羅淑佩 超市大搜查 名校專區 破·地獄 靚媽精明眼 藥物百科 聖誕好去處 小學試題 會員有獎

附有針筒的壓力擠壓玩具在網上有售，海關提醒玩具不安全應立即下架及停用。（朱國強fb影片截圖）

【兒童玩具/安全隱患/針筒玩具】近日網上家長群組瘋傳一套有針筒的玩具，引發家長擔憂。海關表示，該款玩具並不安全，有令兒童受傷的潛在危險，提醒家長不要讓兒童把玩，商戶亦應立即下架。

點擊圖片放大

含鋒利針頭　為公仔注射氣泡

內地去年底起出現一款名為「萌寵擠痘痘」的玩具，讓兒童「打針」為公仔注射氣泡，再用手「擠痘痘」，不過該玩具含有鋒利的針頭，引起安全疑慮。

近日家長網上群組流傳有學生帶這種玩具回校，引起家長擔憂。教育界立法會議員朱國強表示，收到家長反映已在香港市面可買到此玩具，隨即已向商經局及海關舉報。

安全隱憂｜小學生帶針筒人形玩具回校超危險　家長極憂心誤將空針注入人體恐致命  

海關提醒市民留意該款玩具，指針筒有導致兒童受傷的潛在危險。為免發生意外，家長應立即停止讓兒童把玩該款不安全的玩具。商戶如有出售，亦應立即下架。

點擊圖片放大

海關加強巡查　違法者初犯最高監禁1年

海關強調高度重視此事件，已在多區玩具店巡查，暫未有發現，但會繼續密切留意市場情況，並加強巡查店舖和網購平台，指經評估後會購買玩具和兒童產品，交到政府化驗所進行安全測試。

如有人供應、製造或進口不安全的玩具或兒童產品，即屬違法，首次定罪最高可被判罰款十萬元和監禁一年，再犯者最高可被判罰款五十萬元及監禁兩年。

朱國強指，去年12月6日在立法會就「蘿蔔刀」提出口頭質詢時，已經提到這一款針筒玩具，一年過去仍禁之不絕，促請港府與內地執法部門合作，阻止這些不安全玩具進口。

TOPick一分鐘
記者直擊｜鴨寮街結業潮湧現吉舖　人流少受淘寶衝擊

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中下學試題免費下載】  【名校專區升學攻略】

【食物安全超市大搜查】  【職場智慧求生術】

相關文章

危險玩具│海關禁售一款不安全輕黏土玩具　涉包裝膠膜過薄有窒息風險
16:41 2024/09/10
危險玩具│海關禁售一款不安全輕黏土玩具　涉包裝膠膜過薄有窒息風險
兒童健康｜煮飯仔玩具玩真火！3姊弟燒傷女童需植皮　 多款被驗出含重金屬致癌物
13:42 2024/12/04
兒童健康｜煮飯仔玩具玩真火！3姊弟燒傷女童需植皮　 多款被驗出含重金屬致癌物
安全隱憂｜小學生帶針筒人形玩具回校超危險　家長極憂心誤將空針注入人體恐致命
今日 10:48
安全隱憂｜小學生帶針筒人形玩具回校超危險　家長極憂心誤將空針注入人體恐致命
恐怖玩具︱內地蘿蔔刀月銷量10萬支　小學生被誤傷家長恐誘發暴力傾向
17:04 2023/11/13
恐怖玩具︱內地蘿蔔刀月銷量10萬支　小學生被誤傷家長恐誘發暴力傾向

你可能感興趣

危險玩具│海關禁售一款不安全輕黏土玩具　涉包裝膠膜過薄有窒息風險
16:41 2024/09/10
危險玩具│海關禁售一款不安全輕黏土玩具　涉包裝膠膜過薄有窒息風險
兒童健康｜煮飯仔玩具玩真火！3姊弟燒傷女童需植皮　 多款被驗出含重金屬致癌物
13:42 2024/12/04
兒童健康｜煮飯仔玩具玩真火！3姊弟燒傷女童需植皮　 多款被驗出含重金屬致癌物
安全隱憂｜小學生帶針筒人形玩具回校超危險　家長極憂心誤將空針注入人體恐致命
今日 10:48
安全隱憂｜小學生帶針筒人形玩具回校超危險　家長極憂心誤將空針注入人體恐致命
網購平台 朱國強 玩具 海關

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

中山美穗逝世丨中山美穗驚傳離世　警發現陳屍家中浴缸終年54歲
中山美穗逝世丨中山美穗驚傳離世　警發現陳屍家中浴缸終年54歲
中山美穗離世︱中山美穗倒斃住所浴室中當場死亡　終年54歲遺下一子
中山美穗離世︱中山美穗倒斃住所浴室中當場死亡　終年54歲遺下一子
中山美穗離世丨日本女星中山美穗離世　終年54歲　生前曾發文放負：來回地獄又折返
中山美穗離世丨日本女星中山美穗離世　終年54歲　生前曾發文放負：來回地獄又折返
安全隱憂｜小學生帶針筒人形玩具回校超危險　家長極憂心誤將空針注入人體恐致命
安全隱憂｜小學生帶針筒人形玩具回校超危險　家長極憂心誤將空針注入人體恐致命
急症室最長等候時間（12月06日 時間16:05）
急症室最長等候時間（12月06日 時間16:05）