危險玩具｜網上瘋傳針筒玩具或會令兒童受傷　海關促停售及別讓兒童把玩

▲ 附有針筒的壓力擠壓玩具在網上有售，海關提醒玩具不安全應立即下架及停用。（朱國強fb影片截圖）

【兒童玩具/安全隱患/針筒玩具】近日網上家長群組瘋傳一套有針筒的玩具，引發家長擔憂。海關表示，該款玩具並不安全，有令兒童受傷的潛在危險，提醒家長不要讓兒童把玩，商戶亦應立即下架。

▼ 點擊圖片放大

含鋒利針頭 為公仔注射氣泡

內地去年底起出現一款名為「萌寵擠痘痘」的玩具，讓兒童「打針」為公仔注射氣泡，再用手「擠痘痘」，不過該玩具含有鋒利的針頭，引起安全疑慮。

近日家長網上群組流傳有學生帶這種玩具回校，引起家長擔憂。教育界立法會議員朱國強表示，收到家長反映已在香港市面可買到此玩具，隨即已向商經局及海關舉報。

海關提醒市民留意該款玩具，指針筒有導致兒童受傷的潛在危險。為免發生意外，家長應立即停止讓兒童把玩該款不安全的玩具。商戶如有出售，亦應立即下架。

▼ 點擊圖片放大

海關加強巡查 違法者初犯最高監禁1年

海關強調高度重視此事件，已在多區玩具店巡查，暫未有發現，但會繼續密切留意市場情況，並加強巡查店舖和網購平台，指經評估後會購買玩具和兒童產品，交到政府化驗所進行安全測試。

如有人供應、製造或進口不安全的玩具或兒童產品，即屬違法，首次定罪最高可被判罰款十萬元和監禁一年，再犯者最高可被判罰款五十萬元及監禁兩年。

朱國強指，去年12月6日在立法會就「蘿蔔刀」提出口頭質詢時，已經提到這一款針筒玩具，一年過去仍禁之不絕，促請港府與內地執法部門合作，阻止這些不安全玩具進口。

安全隱憂｜小學生帶針筒人形玩具回校超危險 家長極憂心誤將空針注入人體恐致命

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中下學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【食物安全超市大搜查】 【職場智慧求生術】