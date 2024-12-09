秋冬美食｜「莆田」捕撈極鮮肥美海蠣炮製七種吃法　冬至套餐包含金湯佛跳牆超滋味

▲ 一年一度的莆田餐廳「莆田海蠣節」繼續如約而至，結合精選歷年點擊率最高的五種經典做法，還推出了兩款全新海蠣菜式。

眼下正值孟冬，莆田鮮海蠣正是一年中最爲肥美的時刻，因此，一年一度的莆田餐廳「莆田海蠣節」繼續如約而至，結合精選歷年點擊率最高的五種經典做法，還推出了兩款全新海蠣菜式，任選兩款只需218元，配合福建老酒的限時半價優惠，必定是冬至至「蠔」之選。由2024年12月13日起，更推出兩組冬至套餐，分別爲「吉祥套餐」，以及附帶金湯佛跳牆的「鴻運套餐」，價格由618元起，任君選擇！

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七種吃法 一次點選兩道最滋味

福建特色海蠣煎，幾乎是福建人家都會炮製的家常菜品，莆田餐廳推出的福建特色海蠣煎依足家常做法，新嫩的海蠣與番薯粉、鮮鶏蛋相結合，鮮香酥滋味全都融在這一口中，配合餐廳獨特的辣媽醬，風味一絕。

喜好重口味的食客，絕不能錯過辣子鮮海蠣。每顆海蠣裹上薄薄的天婦羅麵糊酥炸，選用重慶辣椒段和自家鮮熬的花椒油，給炸好的海蠣增加誘人的香辣。

黑松露海蠣燒豆麵的湯底由海蠣熬煮而成，鮮香至極，黑松露的加入更增添一股濃鬱風味，兩者滋味不斷被豆麵吸收，不僅爽滑入味，更是滿口醇厚鮮香。

除了經典菜式，今年新出的芥菜燒海蠣、蒜青炒海蠣同樣不能錯過。

冬至金湯彿跳牆套餐

除了海蠣菜式，莆田餐廳還推出了兩組冬至套餐，分別是「吉祥套餐」和附帶金湯佛跳牆的「鴻運套餐」，2至10人套餐由618元起。一如既往圍繞「好食材」主題，「吉祥套餐」將會有多款莆田招牌菜，包括軟煎大黃花魚、福建紅菇海鮮滷麵等，讓食客在品嚐美食的同時，感受福建的傳統文化。而「鴻運套餐」則特別增加了金湯佛跳牆，其豐富的食材和獨特的製作工藝，成為冬至的必備佳品。

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