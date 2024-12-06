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登革熱｜再增2宗登革熱傳入個案　病人潛伏期內曾訪菲律賓

社會

撰文： 梁薾心

發布時間： 44 分鐘前

最後更新： 42 分鐘前

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本港在過去一周，錄得兩宗登革熱傳入個案。（資料圖片）

衞生署衞生防護中心今日（6日）公布，在過去一周（11月29日至12月5日）期間，共錄得兩宗登革熱傳入個案。

最新兩宗登革熱傳入個案，病人於潛伏期內均曾到菲律賓。衞生防護中心強烈呼籲市民，不論在本地或外遊，應時刻注意環境衞生，以及採取防蚊和個人保護措施。

中心發言人指，截至昨日（5日），本港今年共錄157宗登革熱個案，包括152宗外地傳入及5宗本地感染個案。去年則只錄62宗外地傳入個案。

發言人又指，根據世衞資料，登革熱的全球發病率在過去20年顯著上升，構成重大公共衞生挑戰。其中在去年，持續傳播加上登革熱個案突發性急增，導致全球80多個國家及地區，共呈報了逾650萬宗病例和7,300多宗登革熱相關死亡個案，接近歷史最高水平。

而今年至今則錄得超過1,300萬宗個案，創歷史新高。最新監測數據更顯示，部分亞洲地方，包括印尼、馬來西亞及新加坡，錄得的登革熱個案數按年同期增加。

另外，中心稱，雖然廣東省過去數個月錄得的登革熱個案數目維持在高水平，且當中大部分屬本地感染個䅁，但根據廣東省疾病預防控制中心資料，廣東省錄得的本地登革熱個䅁，已由一周（11月4至10日）超過1,200宗，逐步回落至一周（11月18日至24日）約500宗。

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