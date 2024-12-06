熊貓經濟｜市建局大型聖誕活動展開　80個熊貓裝置現身觀塘市中心

▲ 市建局舉辦大型聖誕節慶活動，80個熊貓裝置現身觀塘市中心。（市建局提供）

市建局於觀塘市中心舉辦大型聖誕節慶活動「WINTER TRANSFORM」（蛻變），展出80個大熊貓裝置，亮燈儀式今日（6日）傍晚進行。

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市建局今起舉辦以「WINTER TRANSFORM」為主題的大型節慶活動，在「自由空間」的不同角落，擺放共80個、身高0.5米至3米的大熊貓裝置，讓市民和旅客打卡。

其中兩隻1.5米高的大熊貓，更會分別化身工業風及太空人為造型的熊貓，象徵觀塘由昔日工業區，蛻變成現代化商業中心。裝置還會連結YM2裕民坊商場，舉辦冬日聖誕派對。而聖誕過後，市建局將為裝置換上賀年新裝，延續節日氣氛至明年第一季。

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甯漢豪：為觀塘市中心增添節日氣氛

發展局局長甯漢豪今日出席儀式致辭時指，是次活動為觀塘市中心增添節日氣氛，亦展示了市建局在落實觀塘市中心重建項目時，除提升項目範圍內的社區設施配置，亦改善周邊環境，為市區更新創造更多機遇、為居民帶來更大裨益。

她又指，YM2裕民坊商場是觀塘市中心大型重建項目的地點，項目分5期發展，首3期已落成，第4及第5期發展區將提供商業、住宅和社區設施。市建局在推展餘下發展前善用土地，為社區帶來多元化活動。

甯漢豪並稱，樂見市建局在觀塘市中心這個人流聚、交通便捷的地點，舉辦大型節慶活動，讓市民可以和家人、朋友同渡佳節。

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