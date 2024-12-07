中山美穗妹妹︱中山美穗胞妹含淚見記者　中山忍哀傷：不知如何交代

▲ 中山美穗胞妹中山忍見記者。

【中山美穗逝世 / 中山美穗 / 中山美穗妹妹 / 中山忍】主演經典電影《情書》的日本女星中山美穗在昨日（12月6日）被發現陳屍東京澀谷的家中，終年54歲。

中山美穗的51歲胞妹中山忍，在昨晚現身見記者，她除下本來戴住的口罩，含淚表示：「對突如其來的事，不知如何交代」，及後淚流滿面地上車，並再度向所有想要訪問她的媒體深深鞠躬道歉，然後乘車離開。

同時，大批網民昨日湧到中山忍社交網致哀，紛紛留言：「對於姐姐離世的消息，我深表同情」、「你沒事吧」、「對於你姐姐去世的消息我深感抱歉。我祈禱」、「不要氣餒」、「忍，你還好嗎？」等。

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中山美穗妹妹︱中山忍與姐姐感情好

中山忍與中山美穗感情要好，曾在IG發文讚家姐：「我的姐姐太偉大了，在沉重的少女時代，卻沒有求其地去面對工作，更沒有被寵壞。」

同時，她也是位演員，曾參演1994年上映的李連杰動作電影《精武英雄》。因現年51歲的她到今仍然獨身，因此部份華人媒體穿鑿附會指她對李連杰未能忘情而未嫁。

另外，她在1995年出演日本特攝怪獸電影《卡美拉 大怪獸空中決戰》，並憑此片獲得多個最佳女配角的獎項，至今仍活躍於演藝圈。

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