林明禎甩底丨林明禎臨時缺席《手機見鬼》首映　導演彭發嬲爆回應句句有骨

▲ 林明禎主演彭發新片《手機見鬼》。

【林明禎 / 彭發 / 手機見鬼】《見鬼》系列導演彭發新片《手機見鬼》在昨晚（12月12日）在尖沙咀The ONE舉行首映禮，導演及片中演員陳苡臻（Jessica姐）、陳星妤、譚淇淇（Kiki Tam）到場，可是原本到場的女主角林明禎卻臨時「甩底」未有現身。

對於林明禎失場，彭發表示無奈及不滿，直言感失望的他稱自己拍戲多年，也未曾遇過女主角缺席首映。同時，他對此向主辦方表示感抱歉，更稱當中涉及合約條款，可是女主角卻沒出現，指「條數一定捉我哋計」並無奈稱「唔係咁簡單就算。」

至於她會否再出席宣傳活動，彭發表示不敢回答，被問到知否林明禎為何缺席首映，是否顧着拍拖？他表示：「佢就話佢無咗個護照！咁我又唔覺得拍拖會拍到護照都無埋㗎係咪呀！」

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林明禎甩底丨發文解釋失場原因

至於林明禎，於昨晚11時多在個人社交平台發文交代失場原因及道歉，全文如下：

大家好，我是林明禎，今天，我懷著萬分愧疚的心情向大家致歉。由于護照問題沒法順利登機準時回到香港（由於護照問題沒法順利登機準時回到香港），因無法席今晚《手機見鬼》首映禮真的非常抱歉。 首先，我要向所有的記者朋友們，主辦方、出品公司、贊助商以及商場負責團隊表示深深的歉意。 這也是自己花很多心血與團隊一起完成的電影作品，也感謝你們的理解與支持 ！希望今晚大家能度過一個愉快的夜晚，祝大家會喜歡以及支持這部電影。

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