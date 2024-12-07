大熊貓｜「大熊貓亮相儀式」今日舉行　大熊貓將沿用原名「安安」、「可可」

▲ 「大熊貓亮相儀式」今日舉行，大熊貓將沿用原名「安安」和「可可」。（彭大偉攝）

【大熊貓/安安/可可】今日（7日）下午，海洋公園為中央贈港兩隻大熊貓舉行「大熊貓亮相儀式」，公布大熊貓繼續採用原名「安安」和「可可」。這對大熊貓將於明日（8日）正式與公眾見面。

得獎者提出沿用原名「安安」、「可可」，代表兩隻大熊貓可以組成「安可組合」，寓意香港的未來好事會繼續，「安可」接踵而來。「安」有平安的意思，期望香港未來穩定平安；「可」有凡事皆可能的意思，期望香港未來有無限可能性。

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大熊貓｜李家超：中央贈港大熊貓體現對港支持關愛

行政長官李家超在「大熊貓亮相儀式」致辭時表示，中央再次贈送一對大熊貓，反映對香港的支持及關愛，在國家多年的努力下，大熊貓已由「瀕危級」降至「易危級」，本港會與國家專家推廣保育大熊貓的工作，扭轉物種滅絕趨勢。

李家超又指，特區政府會把握好大熊貓帶來的機遇，團結各界推出更多大熊貓相關活動及產品等，為市民和旅客帶來難忘的大熊貓體驗。

國務院港澳辦常務副主任周霽稱，大熊貓是國寶，香港是福地寶地，「寶地得寶」尤為值得祝賀。他表示，大熊貓作為友好使者，希望能增進港人及世界各國人民的友誼，歡迎海外旅客來港，感受香港作為中西匯萃，活力多元城市的魅力。

大熊貓｜龐建貽：感謝中央對海洋公園之信任、支持及肯定

海洋公園主席龐建貽致辭時表示，感謝中央信任，將大熊貓交海洋公園照顧，並支持和肯定海洋公園保育大熊貓的工作，海洋公園被選為大熊貓自然保育基地，代表公園是四川省以外保育大熊貓的重要地點。

龐建貽又指，海洋公園一直致力提升動物護理的實力，推動大熊貓和其他受威脅物種的相關科研和繁殖工作，期望繼續與社會一同推動大熊貓保育，延續大熊貓熱潮。

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