啟德體育園｜周日再辦1.2萬人壓力測試　陳美寶指將盡力完善交通配套安排

▲ 啟德體育園周日辦1.2萬人壓測演練，陳美寶指將盡力完善交通配套安排。（資料圖片）

【啟德體育園／陳美寶／運流局】啟德體育園將於明日（12月8日）再度舉行壓力測試，參與人數增至1.2萬人，是至今最大規模的一次。運輸及物流局局長陳美寶指將全力配合，完善交通配套安排。

啟德體育園｜周日辦1.2萬人壓測演練 首用宋皇臺特別巴士及的士上落客區

▲ 啟德體藝館設計首度曝光。（馮漢柱攝）

陳美寶表示，屆時除了地鐵外，亦會安排的士及巴士上落，希望提供全方位配套，但始終涉及很多觀眾及遊客，他們臨場時可能有不同需求及偏好，希望在資源許可下盡量做到車等人。

提及提升的士服務方面，陳美寶指，大部分的士司機都是個體戶運作，要推動他們創新，進程相對較慢及有難度，但希望透過明年中陸續出台的的士車隊，向市民展示的士業是有能力做到。她透露車隊目前正積極購置新車，包括電動車、輪椅車等，司機亦會有專屬制服。

陳美寶提到，隨著機場三跑道系統落成啟用，機場的容量擴大了很多，除了積極開拓新航線之餘，亦要趁機加強本地重點航線的持份額，未來與不同地方商討航權時，會採用盡量開放的策略，希望透過外來的航空公司加強運力。

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