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彩虹邨重建｜何永賢指重建屋邨有許多考慮　彩虹邨高度地積比及道路網等仍有待商討

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何永賢指重建屋邨有許多考慮，彩虹邨高度地積比及道路網等仍有待商討。（資料圖片）

【何永賢/房屋局/彩虹邨】房屋局局長何永賢今日（7日）在港台節目《星期六問責》表示，重建屋邨有許多考慮，主要是出現老舊狀態及有迫切性，例如彩虹邨，即使維修保養亦做不到十分理想的效果，仍有問題待商討。

屋邨重建｜華富邨第3期提前約6年清拆 　彩虹邨重建計劃首期目標2029年4月清空

何永賢指，彩虹邨重建後的高度、地積比及道路網等仍有待商討，認為目前建議的規模合適，重建後有50層高。至於如何保留邨內的彩虹牆，她表示一定會想辦法，用另一種形式去呈現。

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何永賢認為，南港島綫西段的鐵路設計，對整個華富邨重建項目非常關鍵，由於將採用智慧綠色集體運輸系統，先前預留挖地做地庫等用地已不再需要，因此可以直接建屋，加快工程時間。

此外，高等法院近日裁定，香港哥爾夫球會就粉嶺高球場環評報告的司法覆核大部分勝訴，何永賢稱，政府會詳細研究對房屋供應影響及規模等，但指出有關用地是用於公營房屋土地供應的第二個五年期間，當局有多手準備，會平衡調節，對未來十年的30萬8千個公屋單位目標仍有信心，現時的土地可以滿足需要。

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