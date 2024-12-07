中山美穗離世︱岩井俊二等紛紛發文悼念　前夫辻仁成出單親爸爸料理書成暢銷作家

▲ 中山美穗在家中逝世，終年54歲。

【中山美穗 / 中山美穗前夫 / 辻仁成】主演經典電影《情書》的日本女星中山美穗在今日（12月6日）被發現陳屍東京家中，終年54歲，死因要進行司法解剖調查。曾與中山美穗合作的日本藝能界朋友，紛紛表示哀悼。

在1992年與中山美穗合作名曲《比世界上任何人》的樂隊WANDS前主唱上杉昇，感慨表示：「你是我一生的恩人之一，非常感謝你作為表演者無數個日子的辛勞，我從心底祈求你的靈魂得到安息。」

至於一起成就經典作《情書》的導演岩井俊二，在網上以日文、中文、英文、韓文發文悼念：「我們曾承諾，在她出道40周年、電影《情書》上映30周年的2025年，趁着下雪時到小樽朝聖，然而她卻離開了。内心充滿了遺憾和驚訝，種種情緒湧上心頭難以平静，現在說出『願您安息』這句話，對我來說還為時過早。」

曾在1997年合作電影《東京日和》的男星竹中直人表示：「即使想相信，也無法相信的現實令我窒息。憶起合作時的過程，她的所有表情都深深印在我的眼裏。她真的是非常優秀的電影女演員，要以過去的話來描述真的太痛苦、太心痛了。」

中山美穗妹妹︱中山美穗胞妹含淚見記者 中山忍哀傷：不知如何交代

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

中山美穗離世︱辻仁成單親形象受歡迎

對於前妻中山美穗離世，辻仁成暫時未有公開發表感受。

中山美穗一生情路崎嶇，曾和田原俊彥、野口強等男星交往，最後都因男方偷食而分手收場。在2002年，她和相戀只8個月的作家辻仁成閃婚。隨後，兩人定居巴黎甜蜜生活，2004年1月兒子出生，中山美穗亦淡出演藝圈。可是兩人在2014年因性格不同離婚，兒子由辻仁成照顧。

其實現年65歲的辻仁成共有兩段婚姻，在與中山美穗結婚前，他與女演員南果步在1995年結婚，可是在2000年離婚。而南果步也是位大美女，後來在2005年與著名影星渡邊謙結婚，可是在2018年離婚。

辻仁成當年與中山美穗離婚後取得兒子辻十斗的撫養權，父子齊在巴黎生活。辻仁成出版以單親爸爸煮食的料理書《阿爸的料理教室》，大受歡迎，成為亞馬遜暢銷作家之一。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

中山美穗離世︱為藝術全裸演出

另外，辻仁成曾著小說《再見，總有一天》在2010年被拍成電影，更由當時未離婚的中山美穗當女主角，男主角為日本實力派型男西島秀俊。

故事講述一對各有伴侶卻在泰國一見鐘情的情侶間的不倫戀，二人分手後相隔25年又再次回到泰國，影片由韓國導演李宰漢執導，這片是當年中山美穗淡出影壇13年的回歸之作，她在片中更為藝術犧牲大膽全裸演出。

▲ 《再見，總有一天》

中山美穗逝世丨中山美穗驚傳離世 警發現陳屍家中浴缸終年54歲

中山美穗逝世︱星探發挖入行一生情路坎坷 中山美穗生前最後發文曝光

中山美穗逝世︱中山美穗所屬事務所發聲明 陳屍浴缸「可能死因」曝光

最新影片推介：

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中下學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【食物安全超市大搜查】 【職場智慧求生術】