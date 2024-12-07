大熊貓｜大熊貓將採用原名「安安」、「可可」　明日在海洋公園與公眾見面【附參觀攻略】

▲ 「大熊貓亮相儀式」於今日（9日）舉行，大熊貓將採用原名「安安」、「可可」，明日在海洋公園與公眾見面【附參觀攻略】。（資料圖片）

【大熊貓/安安/可可】中央贈港兩隻大熊貓9月來港，已入住海洋公園兩個月，「大熊貓亮相儀式」於今日（9日）舉行，將採用原名「安安」和「可可」。

明日（8日）起，公眾可於海洋公園的香港賽馬會四川奇珍館，與這對可愛的大熊貓見面，即睇觀看大熊貓攻略。

大熊貓｜安安、可可搶先亮相見傳媒 周日正式與公眾見面

大熊貓｜海洋公園四川奇珍館觀大熊貓攻略

市民想到海洋公園第一時與這對國寶打卡，要知道大熊貓「安安」、「可可」打卡攻略。牠們現居的四川奇珍館，就在距離園區入口不遠處。入場後，大家不用乘坐纜車，繼續向園內深處行走，在「大熊貓之旅」場館，可以見到初為人父的大熊貓「樂樂」，一旁的威威劇場，則有大熊貓龍鳳胎BB直播，不容錯過。

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展館開放日期：2024年12月8日起

展館開放時間：上午10時至晚上7時

入場時間：每小時的00分，15分，30分及45分（每節約10分鐘）

入場方法：遊客可於香港賽馬會四川奇珍館現場領取觀賞門票，先到先得，額滿即止

（每人限領一張門票。入場時間為順序派發，不設選擇。未能準時到場則門票作廢。）

註：入場安排由海洋公園公布為準

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大熊貓｜大熊貓主題展覽將於多區巡展

香港如今擁有6隻大熊貓，已成為香港的旅遊大使。政府聯同各界，舉辦「召集世界好友 暢遊香港」為主題的一系列宣傳活動。創意品牌ARR主辦的大熊貓主題展覽「PANDA GO!香港遊」，今天起在星光大道打響第一站，市民可與2,500隻形態各異的大熊貓雕塑打卡，活動後將依次到訪昂坪360、海洋公園和中山公園，帶來熊貓熱潮。

中央送給香港特別行政區的兩隻大熊貓，9月26日抵港。為了歡迎兩隻大熊貓加入香港大家庭，當局舉辦大熊貓命名比賽和大熊貓繪畫比賽。

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