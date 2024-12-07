與天地對話丨余文樂心痛女兒早產入ICU插滿喉管　自揭賣掉所有名車：一架都唔剩

▲ 《與天地對話》余文樂。

【余文樂 / 與天地對話】TVB台慶月綜藝節目《與天地對話》，昨晚（12月6日）播出最後一集，嘉賓為余文樂。於《與天地對話》內，余文樂先後在位於澳洲昆士蘭的努沙撐艇仔、潛入大堡礁深海拯救珊瑚，及在白天堂沙灣獨自與天地對話。

身處努沙、面對眼前超美的陽光與沙灘，愈來愈明白人生步伐要慢下來的余文樂，真心推介觀眾有機會一定要前往該處，因為他覺得做人只要早上飲杯咖啡、曬曬太陽，晚上喝喝啤酒、傾吓偈，有喜歡的人陪伴及明白自己，就已經是享受人生。

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▲ 《與天地對話》余文樂。

與天地對話丨仍感恩上天對自己不薄

在《與天地對話》中，經常提及家人的余文樂，坦言由於出身大家庭、家族成員又超團結，故亦一直渴望有小朋友；故當年女兒早產一度要入深切治療部，確是讓余文樂亂了方寸：「我個女出世嗰時，全身插滿晒管。」

他邊說邊伸出兩隻手掌，指女兒當時身型只有那麼細小，並坦言當時很擔心很擔心：「我一見到佢第一個畫面，我兩行眼淚就流咗出嚟，因為醫生每一次都係（話），佢可能呼吸會有問題，心臟會有問題，可能或許要開刀架，我就好擔心好擔心。」

▲ 余文樂太太及子女。

雖然女兒最終住了3個月醫院，但余文樂談及往事時仍是感恩上天待自己不薄，皆因當時正值疫情，較空閒有充足時間照顧女兒：「好好彩佢好快渡過危險時間，依家見到佢咁樣，已經好感恩架喇，對於我嚟講，我覺得家庭係自己嘅全部。」

坦言愈來愈喜歡一人獨處的余文樂，在節目中透露自覺現時最理想的生活模式，是既能工作、亦能分配時間給予家人。回望過去，余文樂自覺滿意：「都叫有畀心機行過，有血有汗，有堅持過，對得起自己。」

他續指，覺得以往的自己充滿鬥心，給予自己很大壓力，但最後適得其反，令身體及情緒齊齊響起警號，但依然無悔：「回望過去都叫有努力過。」

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與天地對話丨余文樂認情緒化

談及物慾，余文樂指自己以前甚麼也想擁有，當中跑車更是他小時候已夢寐以求的東西，說時還忍不住還原自己當年見到靚車的讚歎樣：「所以到終於有經濟能力時，會覺得（買車）係小小嘅夢想成真。但我坦白同你講，我以前擁有嘅車都賣晒喇，一架都唔剩…我覺得呢個都係我進步嘅地方嚟，因為我唔想令到自己好大壓力。」

談到自身，余文樂最害怕是被誤會：「我覺得佢（余文樂）係好情緒化嘅人、尤其是一個人時，佢好多時都好柔弱。我都會覺得失落嘅，好似好多嘢被誤會咁，但又唔知點解決。你話唔介意，其實冇人會想畀人誤會。」

▲ 《與天地對話》余文樂。

與天地對話丨前經理人現身

不過當看畢前經理人阿尼秋潔事先準備的視頻，余文樂再度承諾會學懂放下。親手照顧余文樂在圈中成長的阿尼秋潔，透露以前認識的余文樂是「好多嘢擺喺心，令到自己情緒難以平衡」的人。

她語重心長的叮囑余文樂要保持初心，不要在意別人的眼光，還跟余文樂重申當年的一句話：「哪怕有一百萬個人唔鍾意你，總有一個人會喜歡你」，喺得呢行就要承受，總有人對你評頭品足。」 還笑言余文樂還欠她一個影帝，簡單的「對話」，卻令人倍感動容。

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