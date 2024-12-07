破·地獄︱上映29日收1.22億刷新電影紀錄　成香港史上亞洲及華語片港澳票房冠軍

▲ 《破·地獄》

【破·地獄 / 陳茂賢 / 黃子華 / 許冠文 / 楊受成】由陳茂賢編導，黃子華、許冠文（Michael）、衛詩雅（Michelle）、朱栢康及周家怡領銜主演《破·地獄》，12 月7日（今日）正式踏入第五周上映，截至早上再度刷新票房新高，累積票房跨越1億2千2百萬，正式穩坐史上亞洲及華語片港澳票房第1位，勁破香港票房歷史。

對於《破·地獄》打破香港華語電影最高票房，老闆楊受成發表感言：「我衷心感謝全球各地觀眾對《破·地獄》的支持。這部電影劇本出眾，製作精良，演員的表現帶來驚喜。祝福所有幕前幕後仝人繼續努力，把握更多機會，拍攝更多不同類型嘅好電影俾觀眾，同時祝願電影業更上一層樓！」

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▲ 《破·地獄》破香港票房歷史！

破·地獄︱陳茂賢感謝觀眾支持

陳茂賢答謝觀眾支持稱：「《破·地獄》確實是一段充滿挑戰與幸運的旅程，是我迄今為止最具挑戰性的一部作品，也是我對人生的一些體會和領悟，是我寫給人生的一封信。感謝所有觀眾有所感受並給予電影回應。希望每個觀眾看完《破·地獄》後，都可以得到釋懷，讓自己繼續修行。」

一眾主要演員得知喜訊，亦透過文字答謝觀眾支持，黃子華說：「希望每一年都有一套或多過一套戲能夠破紀錄。」；Michael許冠文不忘答謝祖師爺：「意想不到的奇跡！估計今次是祖師爺在幫手！亦是全體幕前幕後人員的功勞！」

衛詩雅喜獲觀眾認同：「感覺好開心，同埋好感恩，感恩遇上好嘅劇本，遇上好嘅對手演員以及遇上好嘅團隊，最感恩的是能令觀眾喜愛，獲得觀眾和大家的認同。」

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破·地獄︱朱栢康周家怡激動

而朱栢康深情感言：「我而家心情好激動，冇預期過呢部電影會有咁大嘅功效。好多謝所有支持《破·地獄》嘅觀眾，好開心呢部戲令觀眾喺感情上面抒發嘅渠道，喺人生上面都有一個思考嘅狀態，達到作為創作者最大嘅功效。」

至於周家怡特別感謝觀眾的參與度：「好開心見到香港電影票房可以再創新高，多謝觀眾支持香港電影。有幸成為團隊之一，感覺好開心，特別多謝觀眾樂於喺社交平台分享對電影嘅感受同個人經歷，成就呢部電影嘅力量。」

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