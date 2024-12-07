大灣區航空｜大灣區航空新增仙台日本航點 每周提供4班航班往返香港—仙台
社會
撰文： 王月明
發布時間： 2 小時前
最後更新： 2 小時前
【大灣區航空 / 航點 / 仙桃】大灣區航空今日（7日）新增仙台為第5個日本航點，下午於仙台國際機場舉行首航儀式。此航線今年暑假期間以包機形式營運，現改為定期航線，每星期提供4班航班。
新增仙台航點，令旅客編排行程更加靈活方便，無需再於東京或大阪等主要城市轉乘新幹線列車或內陸航班，可直接於仙台國際機場乘機回港。
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大灣區航空新推出的香港—仙台航班詳情如下：
|航班
|出發城市
|抵達城市
|出發／抵達時間
|每週航班
|HB360
|香港
|仙台
|上午10時5分/下午3時20分
|星期一、星期二、 星期五、星期六
|HB361
|仙台
|香港
|下午4時20分/晚上8時50分
|星期一、星期二、 星期五、星期六
大灣區航空是以香港為基地的價值型航空公司，於2022年7月啟航，提供往返香港與曼谷、台北、首爾、東京、大阪、米子、 德島、仙台、馬尼拉、舟山及黃山的航班服務。
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