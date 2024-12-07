大灣區航空｜大灣區航空新增仙台日本航點　每周提供4班航班往返香港—仙台

▲ 大灣區航空新增仙台為第5個日本航點。

【大灣區航空 / 航點 / 仙桃】大灣區航空今日（7日）新增仙台為第5個日本航點，下午於仙台國際機場舉行首航儀式。此航線今年暑假期間以包機形式營運，現改為定期航線，每星期提供4班航班。

新增仙台航點，令旅客編排行程更加靈活方便，無需再於東京或大阪等主要城市轉乘新幹線列車或內陸航班，可直接於仙台國際機場乘機回港。

機場三跑｜大灣區航空參與啟用典禮 舟山抵港航班北跑道降落

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大灣區航空新推出的香港—仙台航班詳情如下：

航班 出發城市 抵達城市 出發／抵達時間 每週航班 HB360 香港 仙台 上午10時5分/下午3時20分 星期一、星期二、 星期五、星期六 HB361 仙台 香港 下午4時20分/晚上8時50分 星期一、星期二、 星期五、星期六

大灣區航空是以香港為基地的價值型航空公司，於2022年7月啟航，提供往返香港與曼谷、台北、首爾、東京、大阪、米子、 德島、仙台、馬尼拉、舟山及黃山的航班服務。

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