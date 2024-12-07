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張敬軒發跡屋︱VIVA出道半年不和睦　張敬軒借屋開展1個月熟成計劃

社會

撰文： 文體藝online

發布時間： 12 分鐘前

最後更新： 10 分鐘前

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張敬軒借出「發跡屋」讓VIVA入住1個月。

【張敬軒 / VIVA / 女團】由姜咏鑫（Ada）、李晞彤（Carina）、馬思惠（Macy）及張鈊貽（VALC）組成的女團VIVA今年5月出道，四人出道半年，為了讓成員之間磨合得更好，一向愛錫後輩的師兄張敬軒決定化身「軒社監」借出自己當年的發跡屋，讓VIVA入住1個月

軒仔的「發跡屋」位於在天后廟道、樓齡過半百的千呎唐樓，是他搬到港島區後，第一間租住的屋。

其實該發跡屋位於北角天后廟道56號，面積涉逾1200平方呎，他於2007至2009年在該單位租住，當時月租約1.95萬元。軒仔後來由租客轉做業主，在2015年花近1530萬元購入該單位，可見張敬軒十分喜歡此屋。

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張敬軒的發跡屋。

張敬軒發跡屋︱軒仔寫下十大宿舍規條

VIVA入住前，軒仔特意添置不少新傢具及裝修，包括：拆窗花、做廚櫃、翻新牆身、換地板及大門。

借出發跡屋，軒仔坦言考慮了一段時間，稱「4個互相唔太熟嘅女仔變成一個組合，係一件唔容易嘅事，自己亦都同佢哋做過幾次嘢，見到仲有好多嘢需要磨合。所以會想佢哋『同居』一個月，或者一齊住仲會更加多磨擦，但係亦都係對佢哋自身嘅關係會更鞏固，更加了解大家。」

「軒舍監」親手寫下十大宿舍規條：「和睦相處、不能帶異性朋友過夜、節約用電安全用電、注意個人衛生、注意鄰舍關係、培養自己的生活習慣、注室友感受、觀察這個社區、注意房間清潔及學會照顧自己」幽默之餘又充滿愛。

舊地重遊，軒仔回憶返晒嚟，「呢間屋承載咗好多回憶，包括第一次上紅館、成張《No. ELEVEN》、同埋《酷愛》有啲歌嘅Demo，都係喺呢度唱，《故園花茶》都係喺呢度寫。」

軒舍監的話。

張敬軒發跡屋︱VIVA成員分擔家務

雖然，VIVA早前於韓國集訓時已有同居經驗，但這次正展展開同居生活，4人都有點擔心，稱：「喺韓國因為始終未係咁熟，大家包容度高好多。但而家熟咗啦喎，係咪好多嘢都可以直接講呢？哈哈。」

隨後節目組分配各自的家務擔當：「廁所長」Carina負責廁所、吸塵及抹地；「廚房長」VALC負責廚房、煮飯及洗碗；「客廳長」Macy負責客廳、買餸及倒垃圾；「飯廳長」Ada負責飯廳、洗衫及熨衫。

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張敬軒發跡屋︱入住首日即迎挑戰

正式入住第1日已經迎來挑戰，就是自己搬行李行樓梯上單位，只見Ada一手將行李箱托起，然後一鼓作氣搬上去，當Ada已經到達單位門口時，其他3位成員仍只是剛開始上樓梯，最後Ada跑落樓梯，幫忙隊員搬篋，認真唔話得。

入屋後，問到VIVA希望會有一個怎樣的經歷，VALC坦言想玩，「長期有班friend喺度同我玩會係乜嘢感覺呢？」Carina好奇道：「柴娃娃一齊玩一齊做mission其實係非常之簡單，但係坐喺度講一啲內心嘅說話，先至係最難。」

Ada希望想找一個溝通的出口；Macy想大家再熟絡點，「希望我哋私底下都可以變到係friend嘅friend。」

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