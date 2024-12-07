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啟德體育園｜啟德體藝館首辦測試賽　卓孝業到場視察有觀眾稱沿途指示清晰

社會

撰文： 王月明

發布時間： 2 小時前

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啟德體藝館首辦測試賽，卓孝業到場視察有觀眾稱沿途指示清晰。（資料圖片）

【啟德體育園/測試賽/卓孝業】啟德體藝館於今日（7日）首次舉行測試賽，分別於下午3時舉行中學男子籃球友誼賽、下午5時舉行U22挑戰賽，今日會有約2,000名持票觀眾入場。保安局副局長卓孝業到場視察。

不少持票人士下午陸續入場，場外設8個檢查站，亦有專用通道，讓無背包或手提包的人士快速進場。

啟德體育園｜周日再辦1.2萬人壓力測試　陳美寶指將盡力完善交通配套安排

卓孝業視察時表示，主要是檢視場內的指示是否清晰，相信其他方面例如交通應問題不大，因為之前已作不少測試，他又認為今日賽事氣氛熱鬧，之前沒有觀眾時感覺會較空曠。

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啟德體育園｜觀賽學生：沿途指示清晰

有觀賽學生稱，希望看到球場屏幕採用的科技元素，認為由港鐵站到場沿途指示清晰，場館環境新淨。有家長身穿籃球服飾帶同子女並到場觀賽，希望視察和體驗場館的規模和設施，了解整體安排，又認為沿途道路廣闊，建議可增設前往不同場館的指示。

啟德體藝館設計符合8個主要項目的運動，包括羽毛球、籃球、五人足球、體操、手球、乒乓、網球和排球，最多可容納1萬人，將會是明年全運會的場地之一。

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