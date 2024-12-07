日本旅遊｜大灣區航空今首航香港往仙台 隨團直擊機上享用焗豬飯

▲ 大灣區航空今天新增仙台為第五個日本航點

大灣區航空不斷拓展其日本飛行網絡，繼上月開辦德島航線後，今天新增仙台為第五個日本航點，記者隨團首航仙台客機已於今日（7號）出發。

此新定期航線每星期提供4班航班（逢星期一、二、五、六）來往香港與仙台，旅客編排行程更加靈活方便，不用再於東京或大阪等主要城市轉乘新幹線列車或內陸航班。

▲ 仙台觀光局特意為首航旅客設歡迎儀式。（傅承嘉攝）

今天下午仙台國際機場舉行了首航儀式，多位嘉賓主禮，包括香港特別行政區政府駐東京經濟貿易辦事處首席代表歐慧心、宮城縣知事村井嘉浩、仙台市副市長高橋新悅、仙台國際機場行政總裁前田基先生及大灣區航空行政總裁吳秀蘭女士等。

▲ 首航仙台客機今日出發。（傅承嘉攝）

首航班機所有乘客均獲贈一個紀念品福袋，以作留念。

大灣區航空乘客客可根據個人喜好於網上不少於 48 小時，預訂餐點。記者便在機上品嘗了焗豬扒飯和窩夫。

▲ 享用豬扒飯。（傅承嘉攝）

仙台是宮城縣的首府，也是日本東北部最大的城市，其悉心保存的歷史古蹟可 供窺探昔日的武士傳統，例如仙台藩祖伊達政宗的陵廟瑞鳳殿;至於神祕的宮 城藏王狐狸村，到處會有狐狸漫步，亦是一個十分獨特的景點。

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