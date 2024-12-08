大熊貓安安可可｜一對大熊貓朝氣勃勃與公眾見面 海洋公園派籌限人流

▲ 可可。（梁偉榮攝）

【大熊貓 / 安安 / 可可】沿用原名的一對中央贈港大熊貓「安安」、「可可」，今日（8日）在海洋公園四川奇珍館正式與公眾見面。

公園開園前半小時，已出現5至6條排隊人龍，每條長約二百米，至公園10時開門，大批入園人士跑向奇珍館，希望盡快見到一對大熊貓。

為限制入園人數，園方在館外派籌，每15分鐘派一次籌，每次派100多個，每節限制參觀時間10分鐘。首100人不用拎籌。

大熊貓｜大熊貓將採用原名「安安」、「可可」 明日在海洋公園與公眾見面【附參觀攻略】

▲ （梁偉榮攝）

可可突返回休息區 歡眾傳媒吃驚風散

一對大熊貓今早朝氣勃勃，不斷探索場館四周，時而坐下食竹葉、蘿蔔，時而爬上木架坐下及走動，偶爾更會坐地上蹭屁股，以及走到展館前方與觀眾近距離見面，面對一眾人群未見怯場。

其中安安更一度大字型躺在地上吃竹葉，十分享受，更時不時背對觀眾向大家展示強健的體魄。至於可可一度返回飼養休息區，令在場傳媒及觀眾十分焦急，幸好牠在五分鐘後再次現身，令一眾粉絲鬆一口氣。

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