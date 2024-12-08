街馬｜網傳街馬跑手被指示跑多9公里　賽會稱或涉工作人員指示有誤

▲ （街馬官方網頁）

「香港街馬」昨日早上舉行，有頭批半馬賽事跑手反映，原本需於將藍隧道前掉頭，惟於未有指示下跑至隧道內，亦即全馬路段賽段。賽會稱屬零星事件，指所有指示及設置正確擺放，有機會是現場工作人員指示有誤。

今年賽事分為全馬、半馬及10公里賽，參賽者於東區走廊起跑，並經東隧過海，抵達土瓜灣。官方網頁顯示的賽事預覽短片可見，半馬跑手應於將藍隧道前掉頭，並轉右向九龍東方向繼續賽事，不過有頭批跑手跑入隧道，約跑多9公里。

「全城街馬」行政總裁及聯合創辦人梁百行透過新聞稿回覆，於賽道上的所有指示或設置正確擺放下，若真的有跑手跑錯賽道，有機會是現場工作人員指示有誤。梁百行就指，今次事件雖然只屬零星個案，但賽會仍十分關注，現時事件正在了解中，若發現是人為錯誤，需致力改善工作人員的培訓。賽會亦表示，今天氣溫良好，目前收到的反應正面，整體順暢。

今年政務司司長陳國基主持起跑禮，其中教育局局長蔡若蓮參與10公里、兩屆長洲「包山后」鄭麗莎，則參加半馬比賽。大會表示，今年報名人數19400多人，99%參賽者完成賽事。今年4個項目共8個獎項當中，7個均由本地跑手獲得。

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