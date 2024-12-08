香港旅遊｜旅議會料12月旅客量按年升1成　夥近30機構推優質服務倡議書

旅議會主席徐王美倫今日（8日）表示，隨着深圳恢復「一簽多行」，配合機場三跑啟用及多項盛事同期舉行，有助帶動人流，料12月訪港旅客數字按年升5至10%。

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為配合香港特區政府今年6 月開展的「好客之道運動」，旅議會宣布推出「香港旅遊業優質服務推廣活動」，透過與接近30間業界機構和商會合作，共同發佈《香港旅遊業優質服務倡議書》，鼓勵酒店業、旅行社、持牌導遊及持牌領隊等同業，齊心發揮好客精神，熱情接待訪港旅客，鞏固香港「好客之都」的美譽及「最佳旅遊目的地」的金字招牌。

活動同時希望確保「熱情好客、提昇服務」的精神得以「行業承傳」，特意邀請旅遊與款待科院校學生一起參與，夥拍旅遊業界商會代表在旅客集中地點派發小禮物，宣揚「以禮待客」，並培育青少年對旅遊社業的熱誠，吸引更多青年投身行業。

另外，徐王美倫歡迎文化、體育及旅遊局局長羅淑佩新上任，已傳訊息祝賀她，並提及羅淑佩過往擔任旅遊事務署副專員時，曾與她合作，指對羅未來的工作表現有信心。

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香港旅遊業界商會組織提出10項倡議

1.旅遊從業員要堅持守正創新、提質增效、融合發展。

2.恪守優質服務的承諾，提供質價相符的產品和服務，保護遊客的合法權益，尊重遊客的信仰與風俗習慣，對遊客一視同仁。及時妥善處理遊客的投訴，耐心解答遊客的問題。

3.按照合約內容提供優質服務，推動業界自律，做到誠信為本，確保合理收費。

4.積極開發糅合不同特色的旅遊新體驗，聯動不同產業推進旅遊業發展，吸引更多旅客來港。

5.建立應急安全機制，保障遊客的外遊安全。

6.加強人員培訓和管理，對遊客做到「微笑迎客，熱情待客」。

7.加強培訓和宣傳，吸納優秀人才投身旅遊業。

8.圍繞「文旅高質量發展」、「旅遊從業員服務標準」、「旅遊從業員形象禮儀」等內容定期組織培訓，提升服務水準。

9.向訪港旅客展示尊重文化差異和多樣性、寬容待客的專業態度，為遊客營造更親切的訪港體驗。

10.聯動本地和客源市場業界夥伴，建立長期良好合作關係，推陳出新，提供優質服務。

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