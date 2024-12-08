  • 20°C
香港時間：2024128日 (日) 17:05

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 中山美穗 羅淑佩 超市大搜查 名校專區 破·地獄 靚媽精明眼 藥物百科 聖誕好去處 小學試題 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

財爺網誌｜陳茂波：正致力協調不同大型盛事舉辦時間　以達最大協同效益

政治

撰文： 區綽彥

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

分享：

分享：

熱門 中山美穗 羅淑佩 超市大搜查 名校專區 破·地獄 靚媽精明眼 藥物百科 聖誕好去處 小學試題 會員有獎

陳茂波說，法國殿堂級的國際設計展會Maison&Objet(M&O)首次在香港亮相，是今屆DesignInspire的亮點之一。（陳茂波網誌圖片）

財政司司長陳茂波指，政府正致力協調不同大型盛事活動的舉辦時間，以達致最大協同效益，如明年三月舉辦「裕澤香江」高峰論壇，同期有Art Basel、香港國際影視展、「七欖」等，為來賓帶來更豐富的體驗。

陳茂波今日（8日）在網誌說，過去兩個多星期，連串精彩的文化、創意和設計盛事接連在香港舉行。先有展現香港潮流時尚、亞洲設計風華的首屆「香港時裝薈」；繼而有上周舉行的「設計營商周2024」；過去三天在會展舉行的DesignInspire 創意設計博覽，匯聚了多個國家和地區、合共逾200家參展商，展示全球創新設計的最新趨勢。他指，

從世界各地來港參與大型國際文創盛事的設計師、品牌負責人和文創企業家，都高度肯定香港在策展和活動統籌方面的質素、水平和能力。

近年，特區官員不時到歐美和中東等不同地方訪問，陳茂波說，除了積極招商引資、說好香港故事外，他都爭取機會專程到訪大型盛事的主辦機構，從文化創意、金融以至創新科技，並積極游說主辦機構到港舉辦主題展會或會議，去年底首次在香港舉辦的「未來投資倡議PRIORITY亞洲峰會」便是一例。

他強調，香港作為國際金融、貿易和航運中心，商業活動蓬勃，一直以來吸引世界各地企業和人才前來尋找發展機會。專業主題的展會，為企業與項目的對接，以及人才互動交流提供理想的平台；而多元豐富的文創內容和文化產業，更有助人際間的理解和互動，以及思想和文化的交流。兩者兼備將有助香港打造更豐富和更優質的城市品牌，倍增對企業和人才的吸引力。

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中下學試題免費下載】  【名校專區升學攻略】

【食物安全超市大搜查】  【職場智慧求生術】

相關文章

民研調查｜陳茂波評分上升續冠三司　市民對經濟狀況較不滿
22:38 2024/11/28
民研調查｜陳茂波評分上升續冠三司　市民對經濟狀況較不滿
陳茂波：深圳居民今起可申請「一簽多行」　為本港經濟增添活力
13:00 2024/12/01
陳茂波：深圳居民今起可申請「一簽多行」　為本港經濟增添活力
南韓戒嚴｜立法會代表團原定赴日韓考察　張宇人：考慮到近期局勢取消南韓行程
15:24 2024/12/06
南韓戒嚴｜立法會代表團原定赴日韓考察　張宇人：考慮到近期局勢取消南韓行程
吉舖變青年創業基地雙贏　政府再向商界發邀請函
10:30 2024/12/05
吉舖變青年創業基地雙贏　政府再向商界發邀請函
搶人才｜陳國基：系列人才計劃截至上月底收到42萬宗申請　26萬宗獲批
15:58 2024/12/06
搶人才｜陳國基：系列人才計劃截至上月底收到42萬宗申請　26萬宗獲批
立法會︱財委會通過逾9億　供明年2月起綜援及公共福利金上調1.3%
17:35 2024/12/06
立法會︱財委會通過逾9億　供明年2月起綜援及公共福利金上調1.3%

你可能感興趣

民研調查｜陳茂波評分上升續冠三司　市民對經濟狀況較不滿
22:38 2024/11/28
民研調查｜陳茂波評分上升續冠三司　市民對經濟狀況較不滿
陳茂波：深圳居民今起可申請「一簽多行」　為本港經濟增添活力
13:00 2024/12/01
陳茂波：深圳居民今起可申請「一簽多行」　為本港經濟增添活力
南韓戒嚴｜立法會代表團原定赴日韓考察　張宇人：考慮到近期局勢取消南韓行程
15:24 2024/12/06
南韓戒嚴｜立法會代表團原定赴日韓考察　張宇人：考慮到近期局勢取消南韓行程
貿易 亞洲 Art Basel 陳茂波 財政司 政治

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

與天地對話丨余文樂心痛女兒早產入ICU插滿喉管　自揭賣掉所有名車：一架都唔剩
與天地對話丨余文樂心痛女兒早產入ICU插滿喉管　自揭賣掉所有名車：一架都唔剩
急症室最長等候時間（12月07日 時間16:05）
急症室最長等候時間（12月07日 時間16:05）
日本旅遊｜大灣區航空今首航香港往仙台 隨團直擊機上享用焗豬飯
日本旅遊｜大灣區航空今首航香港往仙台 隨團直擊機上享用焗豬飯