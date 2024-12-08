財爺網誌｜陳茂波：正致力協調不同大型盛事舉辦時間　以達最大協同效益

▲ 陳茂波說，法國殿堂級的國際設計展會Maison&Objet(M&O)首次在香港亮相，是今屆DesignInspire的亮點之一。（陳茂波網誌圖片）

財政司司長陳茂波指，政府正致力協調不同大型盛事活動的舉辦時間，以達致最大協同效益，如明年三月舉辦「裕澤香江」高峰論壇，同期有Art Basel、香港國際影視展、「七欖」等，為來賓帶來更豐富的體驗。

陳茂波今日（8日）在網誌說，過去兩個多星期，連串精彩的文化、創意和設計盛事接連在香港舉行。先有展現香港潮流時尚、亞洲設計風華的首屆「香港時裝薈」；繼而有上周舉行的「設計營商周2024」；過去三天在會展舉行的DesignInspire 創意設計博覽，匯聚了多個國家和地區、合共逾200家參展商，展示全球創新設計的最新趨勢。他指，

從世界各地來港參與大型國際文創盛事的設計師、品牌負責人和文創企業家，都高度肯定香港在策展和活動統籌方面的質素、水平和能力。

近年，特區官員不時到歐美和中東等不同地方訪問，陳茂波說，除了積極招商引資、說好香港故事外，他都爭取機會專程到訪大型盛事的主辦機構，從文化創意、金融以至創新科技，並積極游說主辦機構到港舉辦主題展會或會議，去年底首次在香港舉辦的「未來投資倡議PRIORITY亞洲峰會」便是一例。

他強調，香港作為國際金融、貿易和航運中心，商業活動蓬勃，一直以來吸引世界各地企業和人才前來尋找發展機會。專業主題的展會，為企業與項目的對接，以及人才互動交流提供理想的平台；而多元豐富的文創內容和文化產業，更有助人際間的理解和互動，以及思想和文化的交流。兩者兼備將有助香港打造更豐富和更優質的城市品牌，倍增對企業和人才的吸引力。

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