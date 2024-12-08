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啟德體育園｜ 青年運動場及體藝館今舉行1.2萬人壓測　羅淑佩到場了解

社會

撰文： 梁薾心

發布時間： 1 小時前

最後更新： 17 分鐘前

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啟德體育園體藝館今日（8日）進行壓測演練。（梁薾心攝)

啟德體育園青年運動場及體藝館，今日（8日）動員約1.2萬人進行壓測演練，文化體育及旅遊局局長羅淑佩亦將到場了解情況。

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為確保啟德體育園明年首季順利啟用，園方積極舉行不同測試和演練。繼體藝館昨舉行兩場籃球測試賽後，青年運動場和體藝館今再進行演練，涉多達約1.2萬人，當中約1.1萬為公務員，也有公眾人士參與，包括啟德居民、青少年制服團隊成員等。

大批警員、民安隊成員等下午約2時15分已在場館附近準備，四處有大橫額指示巴士及的士上落下區方向等，港鐵啟德站內亦有廣播提醒市民客流管理措施安排。

啟德體育園｜大橫額指示上落客區　啟德站廣播提醒客流管制

演藝館今日將有約7,000人參與演練，保安檢查在場外進行，其中正門主入口設6條檢查通道，包括1條特快通道，供沒隨身袋或有需要人士使用；UG樓層體育大道入口及1M樓層中央廣場入口，就分別設6條及4條通道。

下午3時許，參加者逐漸到達場館外，一度大排長龍。演練準時約3時半啟動，參加者陸續進場並在指定座位就座，過程大致暢順。有首次參與演練的公務員司徒小姐指，約3至4日前獲通知需參加演練，認為現場秩序大致良好。

啟德體育園｜持空樽者被指示離開　模擬有人在入口擺放行李箱

除了外來食品、飲料等，空樽亦是體藝館的違禁品，據現場觀察，有人雖然在接受安檢前喝完可重用水樽或保溫瓶內的飲料，但仍被指示離開。

至下午約4時，警方模擬有人在主入口對開擺放一個行李箱。場地保安發現物品後，透過對講機與場地活動控制室及警方溝通協調。

人員翻查閉路電視，確認行李箱來源、封鎖有關場地，並安排巡邏爆炸品搜索犬作進一步調查。發現沒危險物品後，再交由場地方打開行李箱檢查及作失物處理。

警方指，盼通過是次演練及模擬事件，提升各部門之間的合作默契，並提高應對突發事件的能力，保障參與活動人員及觀眾安全。

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啟德體育園｜演練包括火警及突發事件疏散

警方早前指，是次演練分四階段，首階段下午3時半開始，參與者經安檢和驗票程序進場，並在指定座位就座。第二階段在下午5時15分進行，青年運動場將模擬看台發生火警等，進行大型緊急疏散練習；體藝館則模擬發現可疑人物或物品等情境，以測試場地保安、警方和其他應變部隊的溝通和協調能力。

至下午5時45分，演練進入第三階段， 約1,200人將在今日首次試用的宋皇臺特別巴士及的士上落客區，乘坐6條特別巴士路綫或的士離場，再原車返回，另逾萬人會步行至港鐵啟德站，並乘車往宋皇臺站。兩批人之後將重返啟德體育園，並在下午6時45分，再自行選擇乘坐不同交通工具離開。

港鐵啟德及宋皇臺港鐵站，演練期間會照常開放，但會於個別時段實施客流管理措施。

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記者：梁薾心

羅淑佩 文化體育及旅遊局 啟德體育園 啟德

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