啟德體育園｜青年運動場及體藝館今舉行1.2萬人壓測　出動爆炸品搜索犬

▲ 啟德體育園體藝館今日（8日）進行壓測演練。（梁薾心攝)

啟德體育園青年運動場及體藝館，今日（8日）動員約1.2萬人進行壓測演練，政務司司長陳國基、文化體育及旅遊局局長羅淑佩、運輸及物流局局長陳美寶、警務處處長蕭澤頤均有到場了解情況。

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為確保啟德體育園明年首季順利啟用，園方積極舉行不同測試和演練。繼體藝館昨舉行兩場籃球測試賽後，青年運動場和體藝館今再分四階段進行演練，涉多達約1.2萬人，當中約1.1萬為公務員，也有公眾人士參與，包括啟德居民、青少年制服團隊成員等。

大批警員、民安隊成員等下午約2時15分已在場館附近準備，四處有大橫額指示巴士上落下區方向等，港鐵啟德站內亦有廣播提醒市民客流管理措施安排。

啟德體育園｜大橫額指示上落客區 啟德站廣播提醒客流管制

演藝館今日有約7,100人參與演練，安檢在場外進行，其中正門主入口設6條檢查通道，包括1條特快通道，供沒隨身袋或有需要人士使用；體育大道及中央廣場入口，就分別設6條及4條通道。

下午3時許，參加者逐漸到場，場館外一度大排長龍。演練準時約3時半啟動，參與者陸續進場並在指定座位就座，過程大致暢順。有首次參與演練的公務員司徒小姐指，約3至4日前獲通知需參加演練，認為現場指示清晰，秩序大致良好。

啟德體育園｜持空樽者被指示離開 模擬有人在入口擺放行李箱

除了外來食品、飲料等，空樽亦是體藝館的違禁品，據現場觀察，有人雖然在接受安檢前，喝完保溫瓶內的飲料，但仍被指示離開，須先把水樽放在場外。

至下午約4時，警方模擬有人在主入口對開擺放一個行李箱。場地保安發現後，透過對講機與場地活動控制室及警方溝通協調。

人員翻查閉路電視，確認行李箱來源、封鎖有關場地，並安排巡邏爆炸品搜索犬作進一步調查。發現沒危險物品後，則交由場地方打開行李箱檢查及作失物處理。

警方指，盼通過是次演練及模擬事件，提升各部門之間的合作默契，並提高應對突發事件的能力，保障參與活動人員及觀眾安全。

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啟德體育園｜首試用宋皇臺特別巴士的士上落客區

此外，宋皇臺特別巴士及的士上落客區今日首次試用，有約12輛巴士及15輛的士參與，警方、民安隊、巴士公司職員在場協助。

運輸署人員介紹指，上落下區的外圈設10個巴士上客處；內圈近青年運動場有的士上落客及等候區，可約容納10部的士；內圈近宋皇臺則有巴士等候區；另設流動八達通收費器等。

陳國基及多名官員到場視察，包括新上任的局長羅淑佩及陳美寶。陳美寶稱，將測試巴士上落客，以完善交通安排；又一度跟的士司機交談。

演練在下午約5時43分進入第三階段，較原定時間延遲約25分鐘。約1,200人在上落客區，乘坐6條特別巴士路綫或的士離場，再沿承啟道、世運道及宋皇臺道返回場館。

另逾萬人步行至港鐵啟德站，並乘車往宋皇臺站。

啟德體育園｜演練包括火警及突發事件疏散

警方早前指，青年運動場會模擬看台發生火警等，進行大型緊急疏散練習；體藝館則模擬發現可疑人物或物品等情境。整個演練料晚上6時45分結束。

港鐵啟德及宋皇臺港鐵站，演練期間照常開放，但會於個別時段實施客流管理措施。

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記者：梁薾心