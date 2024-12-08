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中山美穗離世｜中山美穗真正死因出爐 經理人公司入浴時發生不幸意外

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 1 小時前

最後更新： 7 分鐘前

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日本女星中山美穗日前東京都澀谷區的家中離世，終年54歲。中山美穗的遺體於今日（8日）進行解剖後，經理人公司於下午公布她死因結果，確認死因沒有可疑，為入浴時發生不幸意外，並非自殺。

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據日本《富士電視台》報導，有調查人員透露中山美穗被發現時倒在充滿了熱水的浴缸內，因此懷疑中山美穗有可能是浸浴時因為溫度突然變化，導致身體出現「熱休克」，或是溺水身亡。據了解，中山美穗遺體表面沒有明顯外傷，現場也「沒有留下任何暗示自殺的字條或藥物」。

中山美穗離世｜取消個唱後　突傳出身亡消息

中山美穗本月6日被發現在澀谷區惠比壽自宅內，有相關人士報警她是「被發現死於浴缸內」。而她原定當日在大阪舉行《Miho Nakayama Christmas Concert 2024 in Billboard Live》演唱會，但在下午1點7分時宣布大阪公演因健康不佳宣布取消，不到1小時就傳出身亡消息。

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