熊貓經濟｜2500隻熊貓雕塑市民感震撼　美國客早上8時到訪大讚可愛

▲ 《PANDA GO！香港遊》在星光大道展出2500隻大熊貓雕塑。（馮漢柱攝）

全港最大型熊貓展《PANDA GO！香港遊》，昨日及今日首站在尖沙咀星光大道展出8款造型、共2,500隻熊貓雕塑。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

旅客指會購買熊貓商品

攜帶大熊貓手袋的港人梁小姐表示，喜歡大熊貓十多年，一直有購買大熊貓商品的習慣，平均每月花200元，指過去未曾見過數量如此多的熊貓雕塑，覺得很震撼。梁小姐說，未來會到訪海洋公園觀看安安可可，待港產大熊貓「家姐」、「細佬」亮相都會探望，認為商戶推出不同特色的熊貓商品能吸引她消費更多。

內地旅客趙小姐覺得在維港的襯托下，2,500隻熊貓更顯可愛及獨特，認為大熊貓具有治癒的作用，若有機會會到海洋公園探望一對國寶，預計未來會花100元購買熊貓相關產品，以作留念。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

來自美國的Kurt Wallin表示，今次來港目的陪老婆探親，順度與子女遊覽香港，已訪港十多天。他和家人對熊貓活動十分感興趣，覺得牠們很可愛，他的子女今早8時已到星光大道欣賞大熊貓雕塑。Kurt認為社交媒體宣傳影響力大，令他的子女知道這個活動，預計之後會到海洋公園探望大熊貓安安和可可，花費100至200元購買熊貓商品。

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中下學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【食物安全超市大搜查】 【職場智慧求生術】