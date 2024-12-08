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啟德體育園｜三度被問會否捧Ian場　新任局長羅淑佩咁回應

社會

發布時間： 3 小時前

最後更新： 2 小時前

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熱門 中山美穗 羅淑佩 超市大搜查 名校專區 破·地獄 靚媽精明眼 藥物百科 聖誕好去處 小學試題 會員有獎

【羅淑佩 / 啟體體育園 / 陳卓賢】被稱為「追星局長」的新任文化體育及旅遊局局長羅淑佩，接任崗位後頗為高調，今日(9日)更一連出席兩個行程，並兩度見記者。

文化體育及旅遊局主責特區政府甚為重視的啟德體育園開幕，該園今日再舉行壓力測試。羅淑佩回應昨日測試時被指燈光、以及場地方面的問題。她指，測試賽正是機會感覺場地的設施，「如果有一些意見或者建議，我們就可以去參考，以及可以去進一步微調。

她稱，總體來說，水平是好的，可能都是香港最好的水平。在體育方面的同事，在體育專員領導下，一定會跟參賽者、持份者好好了解他們的建議，「我們能夠微調，一定微調；需要微調的，更加會微調，一次比一次做得好。」

一簽多行｜羅淑佩：14.5萬旅客昨日抵港　較上月周末日均勁升三成

啟體體育園｜羅淑佩回答會否捧Ian場

本月20日MIRROR會參與啟德體育園的音樂會。多度被問到，會否到場看MIRROR陳卓賢（Ian）在啟德體育園演出，羅淑佩表示，「其實現在一直都有很多盛事，我亦都會盡量去看更多。但你說是否每一場都能夠見到我？有時都分身乏術。」

她表示，想每一位香港的表演者和這些演唱活動、娛樂活動的主辦單位，現在對啟德，應該每個人都很想來。

羅淑佩指，無論是政府或者園區的營辦商都有一些測試的演出。當然也會去參與這些演出，如果演出的嘉賓是那些人也會直接有公布。

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