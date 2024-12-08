曾俊華引楊潤雄「海闊天空」感言　談夫妻相處之道

▲ 曾俊華和太太，前日去海洋公園見新移居香港大熊貓「安安」和「可可」。(曾俊華fb圖片)

前財爺曾俊華大談夫妻相處之道，話仔女長大成人，兩公婆留守空巢，很多時爭執拗撬愈來愈多。但他寄語，人生優先次序由「子女」變成「自己」，「何不學某前知名人士話齋，『踏上人生另一階段，海闊天空？』」

曾俊華今日（8日）在社交媒體發文話，執子之手，即使與子偕老，但未必能夠天長地久。他不是說自己，他說與曾太超過半世紀感情，固若金湯，相依相陪多年，到現在仍然互相尊重、忍讓，的確是一個恩賜。他突然感觸皆因最近與一名相識超過五十年的大學劍隊隊友聚舊，對方剛與結婚五十年的太太離婚續，再次成為單身族。

他坦言，

幾十年嚟，養育子女一直係兩公婆嘅共同目標，但係到咗今日，仔女長大成人，各自有自己嘅屋企，剩返兩公婆留守空巢，問題就開始出現。大家嘅價值觀、睇法，對未來生活嘅期望、目標，分歧愈嚟愈嚴重，爭執拗撬亦愈來愈多，以前唔係問題嘅事，都變成吵鬧嘅焦點。

不過，曾俊華話，現時人的壽命隨時有八九十歲，即是說可能還有廿年人生。他不點名引用前文化體育及旅遊局局長楊潤雄離職感言話，既然仔大女大，人生優先次序亦由「子女」變成「自己」，

何不學某前知名人士話齋，「踏上人生另一階段，海闊天空？」

難單靠熊貓搞旺旅遊業 更難言出現「熊貓經濟」

話鋒一轉，曾俊華說，前日去海洋公園見「新朋友」，新移居香港大熊貓「安安」和「可可」，「見到佢哋咁可愛，真係心都軟埋。」他指，香港現在擁有6 隻大熊貓，確實係有不少吸引力，但不少內地城市，都同樣有大熊貓，單是廣州長隆野生動物園，就有16 隻。所以，熊貓，雖然會是其中一個吸客元素，但很難單靠熊貓，就可以搞旺旅遊業，更難言出現「熊貓經濟」。

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